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''TÜRKİYE BİZİ KURTARDI''

''Türkiye bizi kurtardı''

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo, Kore Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, "Türkiye, Kore Savaşı sırasında birçok asker göndererek Kore'yi komünist bir ülke olmaktan kurtardı. Kore Savaşı'nda ortaya çıkan birçok annesiz ve babasız çocuğa eğitim vererek uzaklardan insanlık göstermeyi unutmadı. Bunun için Güney Kore olarak minnettarız." dedi.

Milli Kütüphane Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Kore-Türkiye Diplomatik İlişkileri 60. Yıl Kutlaması ve Kore Kültür Günü" etkinliğine Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kıvanç'ın yanı sıra Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk katıldı.

Büyükelçi Yunsoo, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kore Savaşı'nın üzerinden 67 yıl geçmesine rağmen Korelilerin hala Türk halkına minnet duyduğunu vurguladı.

Güney Kore'de 60 rakamının tekrar doğum anlamına geldiğini, dolayısıyla da Güney Koreliler için 60. yılın çok önemli olduğunu vurgulayan Yunsoo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Kore Savaşı sırasında birçok asker göndererek Güney Kore'yi komünist bir ülke olmaktan kurtardı. Kore Savaşı'nda ortaya çıkan birçok annesiz ve babasız çocuğa eğitim vererek uzaklardan insanlık göstermeyi unutmadı. Bunun için Güney Kore minnettarız. Kuzey Kore hala provokasyonlar yaparak uluslararası topluma tehdit oluşturmaktadır. Türkiye, Kuzey Kore'nin bu tür faaliyetlerini hemen şiddetle kınayarak bize destek vermektedir. Bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

İki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştiğini kaydeden Yunsoo, tarafların ekonomilerinin geliştiğini, özellikle 2000'li yıllardan bu yana karşılıklı ziyaretlerin sık sık yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'de 116 Güney Kore firmasının faaliyet gösterdiğini aktaran Yunsoo, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Avrasya Tüneli Projesi ve Çanakkale 1915 Köprüsü'nü de taraflar arasındaki iş birliğine örnek olarak gösterdi.

Türkiye'de bulunduğu sürece 30'dan fazla kenti dolaşarak Türkiye'nin büyüme potansiyeline şahit olduğunu söyleyen Yunsoo, Türkiye ile 60 yıldaki ilişkilerin bu seviyede kalmadan geliştirilmesinden yana olduğunu belirtti.

Kore dilinin Türkiye'deki bazı okullarda ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yabancı dil olarak öğrenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunsoo, böylece Korece bilen öğrencilerin iki ülke ilişkilerinin gelişiminde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Büyükelçi Yunsoo, konuşmasında ayrıca Kore gazilerine teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Arısoy da Türkiye’nin 1950-1951 yıllarındaki Kore Savaşı'na katılarak 966 şehit, 2 bin 365 gazi verdiğini hatırlattı.

Arısoy, “462 şehidimizin yattığı Pusan'daki Birleşmiş Milletler şehitler mezarlığı iki ülkenin kan kardeşliğinin mührüdür. 1957 yılında kurulan diplomatik ilişkiler 2012'de stratejik seviyeye yükseldi." ifadelerini kullandı.

Arısoy, iki ülke dışişleri bakanlarının MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) grubu çerçevesinde sık sık bir araya geldiğini söyledi.

Milli Kütüphane'de 2011 yılında Güney Kore kitaplığı açıldığını belirten Arısoy, Güney Kore'deki Milli Kütüphane'de 2013 yılında açılan Türk kitaplığı bölümüne Türkiye'den düzenli olarak kitap gönderildiğini aktardı.

AA
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