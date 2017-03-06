Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’ne sevk edildi

BM'nin Yugoslavya ve Ruanda'da yaşanan savaş suçları ve soykırımlarla ilgili davalarından kalan temyiz ve diğer yasal işlemlerle ilgilenen Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması'ndan yargıç Theodor Meron yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin UCM yargıcı Aydın Sefa Akay'ı serbest bırakması konusundaki yükümlülüklerine uymakta başarısız olduğunu belirterek "Bu konu BMGK'ya rapor edilmelidir" ifadelerini kullandı. Ancak BMGK'nın konu hakkında nasıl bir yaptırım uygulayabileceği bilinmiyor.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklananlar arasında bulunan Türkiye'nin BM Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Sefa Akay, ifadesinde 'FETÖ' üyesi olduğunu reddetmiş, Mason olduğunu anlatmıştı.



Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) adlı BM kurumu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan hâkim Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Akay, 1994'teki Ruanda Soykırımı'ndan hüküm giyen eski bir Ruandalı bakanın davasını gözden geçiren BM yargıçlar heyetinin bir üyesiydi.

MICT, Akay'ın diplomatik korumaya sahip olduğunu vurguladı.

Ankara, Akay'ın serbest bırakılması için yapılan çağrıları geçmişte reddetmişti.

MICT, Akay'ın 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını ve aleyhindeki tüm hukuki işlemlerin sona erdirilmesini talep ediyor.

Talepte, devletlerin MICT'in taleplerine uyması gerektiğini söyleyen BM Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunuluyor.

Akay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan onbinlerce yetkiliden biriydi.

"Yargı bağımsızlığına darbe"

MICT, Akay'ın yerine başka bir yargıcın getirilmesinin, "yargısal bağımsızlığına "büyük darbe" vuracağına, çünkü bu şekilde bir davanın ele alınışına bir ülkenin müdahalede bulunmuş olacağına" dikkat çekti.

MICT Başkanı Theodor Meron "Diplomatik koruma bağımsız, uluslararası bir yargının yapı taşıdır" dedi.

Akay, Ruanda Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde eski Ruanda Planlama Bakanı Augustin Ngirabatware'ye verilen 30 yıllık hapis cezası kararını alan hukukçular arasındaydı.

Avukatları, yeni kanıtlar ışığında eski bakanın davasının yeniden görülmesini talep etmişti.

Türkiye, 1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'daki savaşlar ve Ruanda'daki soykırımın yargılanması için kurulan mahkemelere başta büyük destek vermişti, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesinden beri bu tutum değişti.