Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor, şehit nöbeti !

Fotoğrafı emekli Binbaşı Metin Gürcan sosyal medya hesabından paylaştı. El Bab operasyonuna katılan bir askerimiz şehit düşmüş. DEAŞ'a karşı yürütülen operasyona katılan ve ismini bile bilmediğimiz kahramanlarımızdan biri.

Kamuflaja sarılı naaşının üzerine bir de Türk Bayrağı örtülmüş. Adını ya da memleketini bilmiyoruz. Biz ona Mehmetçik diyoruz.

Belki Ayşe teyze ile Mehmet amcanın kınalı kuzusu. Belki Ömer ile Zeynep'in babası. Belki Fatma'nın yolunu gözlediği kocası...

Meçhul kahramanımızın hemen yanı başında bir arkadaşı tam teçhizatı ve hücum yeleğiyle nöbet tutuyor.

En acı nöbet bu.

O askerimizin aklından neler geçiyor kimbilir...

Muhtemelen arkadaşının kanını yerde bırakmamak için yemin ediyor içinden.

Şehidimiz bir çatışmada o askerimizin hayatını kurtarmış bile olabilir.

Bu yüzden şükran içinde...

Dünyada çok az orduda böyle bir uygulama var. Askeri literatürde "Saygı Nöbeti" olarak geçiyor.

Bölgede çok çetin çatışmalar oluyor. İkmal ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehidimizin naaşı ilk fırsatta memleketimize getirilecek.

Ancak o ana kadar başında bir silah arkadaşları sırayla nöbet tutacak.

Fotoğrafı paylaşan Gürcan da böyle bir not düşmüş:

"2007'de sis nedeniyle tuttuğumuz tepeden tam 12 gün tahliye edemediğimiz zamandan bilirim SAYGI NÖBETİ'ni....

2007'de sis nedeniyle tuttuğumuz tepeden tam 12 gün tahliye edemediğimiz zamandan bilirim ŞEHİT NÖBETİ'ni...Bab'tan Şehit Nöbeti.... pic.twitter.com/luSDXywyTf — METIN GURCAN (@Metin4020) 11 Ocak 2017

Evet, yiğitlerimiz sahipsiz değil. Devletimiz tüm imkanları onlar için seferber ediyor. Ama daha da önemlisi 'silah arkadaşlığı' kavramı bu fotoğrafta işte böyle hayat buluyor.

Aslında fotoğrafın kendisi çok şey anlatıyor. Kelimelerin yetersiz olduğu anlardan biri bu.

Tüm bunlar, yavrularımızın başını okşayalım ya da sıcak yataklarımızda huzur içinde uyuyalım diye.

O kahramanları hain tuzaklarda bir bir toprağa düşüyor.

Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Galiçya'da, tıpkı Kore'de, tıpkı Kıbrıs'ta ve tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bu vatanın kahraman evlatları içerideki ve dışarıdaki düşmanlara bedenlerini siper diyor.

Ve biliyoruz ki o şehidimiz artık Cennet yolcusu.

Rahat uyu kahramanımız. Bu vatan ne seni ne de senin gibi yüzbinlerce evladını asla unutmayacak. Dualarımızda hep sizler olacaksınız...