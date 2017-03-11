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''TÜRKİYE BU SİSTEMLE YAPABİLECELERİNİN SONUNA GELDİ''

''Türkiye bu sistemle yapabilecelerinin sonuna geldi''

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin mevcut sistemle yapabileceklerinin sınırına geldiğini belirterek, "Hükümet sistemlerini darbelere dayanıklı hale getirecek düzenlemelere imza atılmasının zamanı geldi." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonlu İşadamları ve Bürokratları Derneği (TİAD) üyeleriyle Trabzon Park'ta düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye'nin 21. yüzyılda en büyük gücünün "geleceği iyi hesap edebilmek" olduğunu dile getiren Soylu, gerek 1961 Anayasası gerekse 1982 Anayasası'nın erkler üzerinde oluşturduğu yetki ve sorumluluk kargaşasının baba ile oğulu birbirine düşüren sonuç ürettiğini ve bunun onlarca örneği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mevcut sistemle akıntıya karşı kürek çektiğini ifade eden Soylu, "Türkiye, bu sistemle artık yapabileceklerinin sınırına geldi. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Giderseniz, gene bir 15 Temmuz, gene bir 28 Şubat, gene bir Gezi yersiniz. Sistem açık çünkü buna. Hükümet sistemlerini darbelere ve koalisyonlara karşı dayanıklı hale getirecek düzenlemelere imza atılmasının zamanı geldi." dedi.

"Köylerin, evlerin altını mağaraya çevirmişler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice'deki operasyona değinirken, şunları söyledi:

"Bizim evlatlarımız Lice'de operasyon yaparken, bir HDP'li milletvekili 'Burada operasyon yapamazsınız' diyor. Biz kimin peşindeyiz orada? Şurada stadyumda evlatlarımızı kim şehit ettiyse onların peşindeyiz. Köylerin, evlerin altını mağaraya çevirmişler. Bin 500 kişinin kalabileceği ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği, aylarca yaşayabileceği mağaralara çevirmişler. Ne yapacaklar orada? Bunu savunan insanlar neyi savunduklarının farkındalar mı?"

AA
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