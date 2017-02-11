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TÜRKİYE ÇANAKKALE'DEKİ DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

Türkiye Çanakkale'deki depremzedeleri unutmadı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremzedelere, AFAD ve Kızılay ekiplerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve bazı hayırseverlerin yardımları sürüyor.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde en çok hasarın oluştuğu Yukarıköy'de köylülerin yüzü yardımlarla gülüyor.

Depremin en çok hasara yol açtığı Yukarıköy'e AFAD ve Kızılay ekiplerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve bazı hayırseverler tarafından da çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

Köy halkı, depremin ilk gününden itibaren AFAD, Kızılay, Ayvacık Belediyesi ve çevre belediyelerin yanı sıra birçok dernek ve kurumun gönderdiği yiyecek, giyecek, barınma ve ev eşyalarını teslim almaya devam ediyor.

Vatandaşlara bugün de Ayvacık Belediyesi tarafından kıyafet yardımı yapıldı. Konteynerlere yerleştirilen depremzedeler, günlük yaşantılarını sürdürüyor.

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Yardımların yeterli olduğunu belirten köy sakinleri, yardımseverlere gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür etti.

Yukarıköy Muhtarlığı Azası Ahmet Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklama, köylerine hemen hemen her yerden yardım gönderildiğini söyledi.

Yiyecek, içecek ve çadır gibi birçok yardım malzemesinin kendilerine bizzat verildiğini ifade eden Kurt, "Şu anda bir ihtiyacımız yok. Devletimize ve yardım yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

 

AA
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