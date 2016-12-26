TÜRKİYE CEPTEN KONUŞMADA AVRUPA LİDERİ

Türkiye cepten konuşmada Avrupa lideri

Türkiye ayda 7 saat 16 dakika telefon görüşmesiyle Avrupa lideri

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde cep telefonu kullanımında kişi başı ortalamada 7 saat 16 dakika (436 dakika) ile Avrupa’da lider oldu.

Bu dönemde Avrupa’da kişi başı ortalama kullanım 257 dakika (4 saat 17 dakika) olarak gerçekleşti. 

Ajans Press’in cep telefonu kullanıcılarıyla ilgili medya araştırmasına göre Mart ayında yaklaşık 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı ise 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23.5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı 45.7 milyona ulaştı. 

Türkiye’nin cep telefonu karnesi

Ajans Press’in incelemesine göre cep telefonları içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 11 bin 62 habere konu oldu. 2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de mobil operatörlerle ilgili en çok konuşulan konu ise 4.5G oldu. Öte yandan cepten internet kullananların sayısının katlandığı 2016 yılında mobil şebekelerle ilgili birçok şikayet medyaya yansıdı.

Söz konusu şikayetler incelendiğinde en fazla şikayetin internet servis sağlayıcı hizmetleriyle ilgili olduğu tespit edildi. Internet servis sağlayıcılarında en çok şikayet alan konu ise bağlantı sorunları oldu. Medyaya yansıyan önemli bir ayrıntı da cep telefonlarının yılbaşından itibaren ÖTV zammına tabi tutulacağı haberleri oldu.
 

DHA
716
FETÖ'nün "B" planını deşifre etti !FETÖ'nün "B" planını deşifre etti !
Eksi 64 derecede hayat böyle oluyorEksi 64 derecede hayat böyle oluyor
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısıMeteoroloji'den kar yağışı uyarısı
DEAŞ bayrağıyla sınırdan geçtiDEAŞ bayrağıyla sınırdan geçti
Art arda yola çıktılar ! Büyük hareketlilikArt arda yola çıktılar ! Büyük hareketlilik
"FETÖ'nün karşısında tir tir titriyordu""FETÖ'nün karşısında tir tir titriyordu"
Polis 1 metrolik boşlukta yakaladı !Polis 1 metrolik boşlukta yakaladı !
Boateng'den İbrahim Tatlıses şarkısıBoateng'den İbrahim Tatlıses şarkısı
"Nimet Abla"ya akın ettiler"Nimet Abla"ya akın ettiler
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS