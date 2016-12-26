Türkiye cepten konuşmada Avrupa lideri

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde cep telefonu kullanımında kişi başı ortalamada 7 saat 16 dakika (436 dakika) ile Avrupa’da lider oldu.



Bu dönemde Avrupa’da kişi başı ortalama kullanım 257 dakika (4 saat 17 dakika) olarak gerçekleşti.



Ajans Press’in cep telefonu kullanıcılarıyla ilgili medya araştırmasına göre Mart ayında yaklaşık 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı ise 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23.5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı 45.7 milyona ulaştı.



Türkiye’nin cep telefonu karnesi



Ajans Press’in incelemesine göre cep telefonları içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 11 bin 62 habere konu oldu. 2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de mobil operatörlerle ilgili en çok konuşulan konu ise 4.5G oldu. Öte yandan cepten internet kullananların sayısının katlandığı 2016 yılında mobil şebekelerle ilgili birçok şikayet medyaya yansıdı.



Söz konusu şikayetler incelendiğinde en fazla şikayetin internet servis sağlayıcı hizmetleriyle ilgili olduğu tespit edildi. Internet servis sağlayıcılarında en çok şikayet alan konu ise bağlantı sorunları oldu. Medyaya yansıyan önemli bir ayrıntı da cep telefonlarının yılbaşından itibaren ÖTV zammına tabi tutulacağı haberleri oldu.

