Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor !

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Pendik’e kurulan 'Sağlık Teknokent'i ile Türkiye sağlıkta dışa bağımlılıktan tamamen kurtulacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Pendik’e sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı “Sağlık Teknokent” inşa edilecek. Teknoloji kentinin kurulması için Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 40 dönümlük yer tahsisi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, yeni stratejik planında yerli aşı, yerli tıbbi ilaç ve yerli tıbbi malzeme gibi teknolojik anlamda destekleme kararı aldı. Bu karar üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Teknokent kurulması yönünde çalışmalarını başlattı. Teknoloji kentinin kurulması için Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 40 dönümlük yer tahsisi yapıldı. Projenin hayata geçirilmesi konusunda Pendik Belediyesi ile üniversite heyeti çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

KENDİ İLACIMIZI ÜRETECEĞİZ

Sağlık Teknokenti’yle birlikte sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzerine yoğunlaşacaklarını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu çalışmalarla hem ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak hem de kanser ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen, kendi ilacını üretebilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracaklarını dile getirdi.

SAĞLIK HARCAMALARININ YÜZDE 60’I İTHAL

Türkiye'de yılda yaklaşık 5 milyar dolara yakın tıbbi sarf malzemesi ve 23 milyara yakın ilaç harcaması yapıldığını belirten Prof Dr. Erdöl, bu harcamaların yüzde 60’ının ithal olduğuna dikkat çekti. Erdöl, şöyle devam etti: “Bugün kahraman halkımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 100 dolarını bozduruyor, ülkemize karşı yapılan ekonomik darbelere dur diyor, diğer yandan ithal ürünlere milyar dolarlarımızı akıtıyoruz. Kuracağımız Sağlık Teknokent’inde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz ülkenin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktır.” dedi.

“TEKNOLOJİK ALT YAPIYI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Erdöl, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu maksatla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarını da dikkate alarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı oluşturmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak istiyoruz.” dedi.