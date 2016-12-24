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TÜRKİYE DİZİ İHRACATINDA HOOLYWOOD'U YAKALAMAK ÜZERE

Türkiye dizi ihracatında Hoolywood'u yakalamak üzere

Kültür ve Turizm Bakan Avcı, Türk dizilerinin 100'den fazla ülkeye ihraç edildiğinin altını çizerek "Dizi ihracatında Hollywood'dan sonra dünyada ikinci sıradayız" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dün İstanbul'da film yapımcılarıyla bir araya geldi.

Toplantıya Birol Güven, Gani Müjde, Osman Sınav, Ömer Faruk Sorak, Reis Çelik, Timur Savcı, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoğlu, İsmail Güneş, Nazif Tunç, Özhan Eren, Güneş Çelikcan, Cemal Okan, Atalay Taşdiken, Ali Osman Emirosmanoğlu, Ahmet Edebali, Yusuf Esenkal, Zeynep Özbatur gibi sinema sektörünün önde gelen yapımcıları katıldı.

Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve ilgili Bakanlık bürokratları da toplantıda hazır bulundu.

Açıklamada toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bakan Avcı, sinema sektörünün içinde bulunduğu durum, sorunları ve çözümleri konusunda faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Avcı, Türkiye'de sinema sektörünün son dönemde başarılı çalışmalara imza attığına işaret ederek, şunları aktardı:

"15 yıl önce yılda sadece 9 yerli film vizyona giriyorken, şimdi bu sayı 139'a çıktı. Bu yıl sinema salonlarına giden 55 milyon seyircinin 30 milyonu yerli film izledi. Yerli film izlemede yüzde 60’ı geçen bir oranla Avrupa'da birinci sıradayız. Son yıllarda birçok filmimiz uluslararası festivallerden ödül alıyor. Biz de hükümet olarak sinema sektörüne desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu yıl 28,5 milyon lira gibi rekor bir destek verdiğimiz sektöre 2017 yılında 40 milyon lira ayırdık. Özellikle gençlerimizin projelerine, ilk filmlerini yapacak yönetmenlerimize, animasyon ve kısa film yapan sanatçılarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz."

Toplantıda son dönemde yurt dışında başarılı işlere imza atan dizi sektörü de gündeme geldi. Avcı, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, Amerika, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere 100'den fazla ülkede 150 Türk yapımı dizinin 500 milyon kişi tarafından izlendiğini bildirerek, "Dizi ihracatında Hollywood'dan sonra dünyada ikinci sıradayız. Dizilerimizin izlendiği ülkelerden gelen turist sayılarımızda artışlar var" ifadelerini kullandı.

AA
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