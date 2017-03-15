Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !

14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı öncesinde Türk tersaneleri dev yatırım ve projelerini basınla paylaştı. Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne gerçekleştirilen gezide sırasıyla SANMAR, GEMAK ve TK TUZLA tersaneleri ziyaret edildi. Ziyaret sırasında sektörün hedefleri arasında Türk savunma sanayi için yapılan üretimin yurt dışına pazarlanması yer aldığı da dile getirildi.

Pendik Green Park Convention Center'da 21 - 24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Tuzla Tersaneler Bölgesi Gezisi'ne SANMAR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, GEMAK Grup CEO'su Birol Üner, TK Tuzla Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü Levent Zorer ile GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Özek katıldı. Katılımcılar kendi tersaneleri hakkında bilgi verirken, sektör hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE GEMİ TAMİRİNDE AKDENİZİN LİDERİ

Türkiye'nin gemi tamir, bakım ve onarımında Akdenizin lideri olduğunu kaydeden GEMAK Grup CEO'su Birol Üner, sektörün bu konuda imkanlarının oldukça ilerlemiş olduğunu ve 2000 yılından bugüne kadar tersanelerinde 1720 gemi tamir ettiklerini vurguladı. Türkiye'de bir Ro Ro gemisinin boyunu 30 metre uzatarak bir ilke de imza attıklarını ifade eden Üner, "Biz krizde büyümeyi sürdüren bir şirketiz. 2013 yılından itibaren devletimizin de desteği ile endüstriyel projelere yöneldik. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çelik tabliyelerini üreterek tersanelerin endüstriyel alanda da başarılı olabileceğini ispatladık. Dünyada yapılan uluslararası denizcilik fuarları sektörümüzün önünü açan etkinlikler. Türkiye'de de Exposhipping İstanbul gibi bir uluslararası fuarın yapılması Türk gemi sanayiinin potansiyelini ve kabiliyetlerini dünyaya göstermede önemli bir platformdur" dedi.

Gemi inşaat sektöründe Türkiye'nin ilk AR - GE merkezi olma unvanına da sahip olduklarını söyleyen Birol Üner, günümüzde tersanelerin sayısının arttıkça rekabetin daha da artacağını kaydederken sektör olarak gemi tamirinde Türk tersanelerinin Avrupa tersaneleri ile başa baş rekabet ettiklerinin altını çizdi.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI ÖN PLANDA OLMALI

Türkiye'nin 2013 yılında en büyük 3. gemi ihracatçısı olduklarını söyleyen ve bugüne kadar dünya çapında 101 gemi ihraç ettiklerini belirten SANMAR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, sektör içerisinde dünyada başarılı olabilmenin iş sağlığı ve işçi güvenliğinin en üst düzeyde olması gerektiğinin altını çizdi.

Römorkör inşasında dünyanın en büyük 10 şirketi arasında yer alan ve yılda yaklaşık 120 milyon dolar gibi bir ihracat rakamlarına ulaştıklarını kaydeden Gürün, "Almanya, Danimarka, Norveç gibi denizcilikte etkili ülkelerde bugün bizim römorkörlerimiz kullanılmakta. Ayrıca çevreci bir yakıt olan LNG ile çalışan römorkörlerini ürettiğimizi de söylemek isterim" diyerek özel maksatlı, dünyanın en kaliteli gemilerini ürettiklerinin altını çizdi.

RUSYA'NIN DEVLET FİLOSU MÜŞTERİLERİ ARASINDA

Dünyanın en büyük 3. betonarme yüzer havuzuna sahip TK Tuzla Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü Levent Zorer, 350 metre uzunluğunda, 65 metre genişliğinde yüzer betonarme havuzları ile Avrupa'nın en büyüğü olduklarının altını çizdi. Sektörde en eski şirketlerinden olmaları sebebi ile dünyanın ünlü armatörlerinin yanı sıra Rusya devlet filosu gibi müşterileri olduğunu vurgulayan Zorer, yanı başımızda bulunan ve aynı sektörde iş gören Yunanistan'ın Türkiye'nin kapasitesini yakalayamayacağını belirtti.

KALİTE OLARAK AVRUPA'DA 1. SIRADAYIZ

Gezinin ev sahiplerinden GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Özek ise sektörün 2008'de başlayan denizcilik krizi ile aslında atağa geçtiğini bunu da savunma sanayi ile yaptıklarını vurguladı. Türkiye'de sektörün en kuvvetli olduğu noktanın savunma sanayi olduğunu söyleyen Özek, "Kriz zamanında bizler için savunma sanayi can suyu oldu. Bu sayede mühendislik ve AR - GE çalışmalarımız arttı. Yine inşanın yanında bakım ve onarımda da şu an en iyi yerdeyiz." diyerek hedeflerinin Türk savunma sanayi için yaptıkları inşa işini yurt dışına pazarlamak olduğunu dile getirdi.

Kalite olarak Avrupa'da birinci sırada olduğumuzu da kaydeden Özek, Türkiye'nin bölgeyi domine ettiğini bunun en önemli nedeninin ise Türkiye'de bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliği, finansal ve çevre kriterlerinin en üst uygun düzeyde olmasının etken olduğunu açıkladı.

EXPOSHİPPİNG İSTANBUL, DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜ İHTİYACI OLAN ULUSLARARASI PAZARLARLA BULUŞTURACAK

Bu yıl 14'ncü kez düzenlenen Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Tersane - Basın Buluşması , gemi sanayiinin potansiyeli ve gücünü kamuoyuna anlatmada önemli bir etkisi olduğunu ifade eden UBM EMEA Türkiye Proje Danışmanı Esin Göksel Aslıhan, "IMEAK Deniz Ticaret Odası adına 21-24 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyeceğimiz 14.Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı'nda Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından 43 ülkeden 150'nin üzerinde firma ve 627 marka ile 57 ülkeden 11 bini aşkın denizcilik profesyonelini ağırlayacağız" dedi. Aslıhan şöyle devam etti: "Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizatörlüğünde Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Ukrayna, Norveç, Rusya Federasyonu ve Türkmenistan başta olmak üzere denizcilik sektörüne yeni projeler kazandıracabilecek hedef ülkelerden Alım Heyeti programımız bulunuyor. Exposhipping İstanbul, denizcilik sektörünü ihtiyacı olan uluslararası pazarlarla buluşturacak ve yeni işbirliklerinin kapılarını açacak."

SEKTÖRÜN DİNAMİKLERİ "GLOBAL MARİTİME SUMMİT" ZİRVESİ'NDE KONUŞULACAK

14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı, denizcilik sektörüne dair en son gelişmelerin ve teknolojinin konuşulduğu ortak buluşma platformu olacak. Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East gibi dünyadaki öncü denizcilik etkinliklerinde konferans programları ve denizcilik ödül törenleri düzenleyen SEATRADE öncülüğünde düzenlenen "Global Maritime Summit" Zirvesi, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak. SEATRADE'in uluslararası etkinlik ve konferans deneyimine sahip ekibi tarafından organize edilen "Global Maritime Summit', 22-23 Mart tarihlerinde Pendik Green Park Convention Center'da gerçekleştirilecek. Uluslararası alanda çok sayıda katılım beklenen Zirve'de, Dünya ekonomisi bağlamında; "Denizcilik sektörünün durumu', "Pazar görünümleri', "Küresel trendler', "Türkiye bakış açısı', "Gemi inşaatı, onarımı ve bakımı', "Gemi İnşa Sektörü', "Liman ve İşletmeciliği', "Niş pazarlar', "Limanlar ve alt yapı', "Geleceğin gemileri', "Akıllı gemiler', "finans ve denizcilik sektörü" gibi konular ele alınacak. Exposhipping İstanbul kapsamında düzenlenen Katılımcı Seminerleri, firmaların son teknoloji ürün ve gelişmeleri aktarabilecekleri ortak buluşma platformu görevini üstlenecek. "Jotun, ISO 19030 - Gemi Dış Kabuk ve Performansını İyileştirme" konulu seminer, fuarın ilk günü olan 21 Mart'ta yapılacak. Jotun Global Satış Müdürü Stein Kjolberg tarafından verilecek seminerde uygulamanın karbon gaz salınımlarında yüzde 10 azalmayı ve 30 milyar dolarlık ek yakıt tasarrufunu beraberinde getirmesi gibi önemli bilgiler paylaşılacak.