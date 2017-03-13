Türkiye düşmanları ortaya çıkıyor !

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı takındığı skandal tavır ve ardından gelen diplomatik krizle ilgili açıklamada bulundu. Ayrault, "Türkiye'nin yaptığı Nazi benzetmeleri ve faşizm uygulanıyor sözleri kabul edilemez" dedi.

Reuters'ın haberine göre; Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamada bulundu. Ayrault, "Türkiye'nin yaptığı Nazi benzetmeleri ve faşizm uygulanıyor sözleri kabul edilemez" dedi.

Fransız Bakan, "Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygı duymalıdır" açıklamasını yaptı.

BİR TEPKİ DE İTALYA'DAN

Hollanda ve Türkiye arasındaki kriz tırmanırken bir ülkeden daha açıklama geldi.

İtalya'nın sağcı "Kuzey Ligi" lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 'Türk bakanlar İtalya'ya hoş gelmezler' dedi.

İtalya'nın sağcı "Kuzey Ligi" lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'ya 'Nazi' ve 'Faşist' diyerek saldırıp, 'Allah büyüktür' diye bağırması, herkes için tehdit içeriyor" görüşünü dile getirdi. Salvini, "Türk bakanlar İtalya'ya hoş gelmezler. Türkiye Avrupa değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Matteo Salvini'nin açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'ya 'Nazi' ve 'Faşist' diyerek saldırıp, 'Allah büyüktür' diye 'bağırması' herkes için tehdit içeriyor. Aynı zamanda, Avrupa Birliği aynı Türk rejimine milyarlarca dolar doldurmaya devam ediyor: Ayıp! Türk bakanlar İtalya'ya hoş gelmezler. Türkiye Avrupa değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır."