Türkiye ekonomisi 2016'da ne kadar büyüdü ?

Yılın üçüncü çeyreğinde daralma kaydeden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) dördüncü çeyrekte iç talep ve kamu yatırımlarının etkisiyle yüzde 2.3 büyümesi beklenirken, 2016'da büyümenin yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 2,9 büyüme kaydetti. Büyüme beklentisi yüzde 2,2 seviyesinde yer alıyordu. Orta vadeli programdaki büyüme hedefi ise yüzde 3,2 düzeyindeydi.

2016'nın dördüncü çeyreğindeki büyüme yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 807 DOLAR

2016 yılında kişi başına milli gelir 10 bin 807 dolar oldu. 2015'te söz konusu rakam 9 bin 261 dolar olarak belirlenmişti. Orta vadeli programda hedef 9 bin 243 dolardı.

Geçen yılın üçüncü çeyreği için daha önce yüzde 1,8 olarak açıklanan daralma rakamı yüzde 1,3 daralmaya revize edildi.

TÜKETİM YÜZDE 2,3 ARTTI



Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 2,3 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,5 oldu.



2016 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,7 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 olarak belirlendi.

İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 2 azalırken, ithalatı da yüzde 3,9 arttı.