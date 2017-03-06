Türkiye genelinde FETÖ operasyonları

Türkiye genelinde bugün yeni bir FETÖ operasyonu dalgası vardı. Son KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmenler, askerler ve polislere yönelik operasyonlar yapıldı. Edirne, İzmir, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin’de çok sayıda kişi gözaltına alındı. İşte son 24 saatteki FETÖ operasyonları:

İZMİR’DE 11 ASKER YAKALANDI

Günün en önemli FETÖ operasyonunun merkezi İzmir oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında muvazzaf 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyonda 11 asker yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülecek.

EDİRNE’DE KOMİSER YARDIMCISI GÖZALTINDA

FETÖ örgütüne yönelik flaş operasyonlardan biri de Edirne'de yapıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla daha önce görevden ihraç edilen komiser yardımcısı M.D, polis memuru İ.Y, avukat H.B.K, örgütte "öğrenci ablası" olduğu öne sürülen B.Ş, Edirne Devlet Hastanesinin müdürü Ö.T ve hastanenin eski müdürü V.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

YOZGAT’TA VALİ YARDIMCILARI FETÖ'CÜ ÇIKTI

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olabileceği değerlendirilen Vali Yardımcıları E.E. ve D.E’nin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Vali yardımcıları, yürütülen soruşturmaların selameti açısından İçişleri Bakanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN’DA MÜDÜRLE BİRLİKTE 11 GÖZALTI



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli Edirne, Kahramanmaraş ve Konya'da 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında DHMİ İl Müdürü H.Ç, Gençlik ve Spor İl Müdürü A.B, Tut Mal Müdürü O.K., Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü G.D. ile kurum müdürlerine "sohbet imamlığı" yaptığı iddia edilen öğretmen A.G'nin de bulunduğu zanlılar, ev ve iş yerlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ERZİNCAN BYLOCK OPERASYONU



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce meslekten ihraç edilen 21 polis, 3 özel güvenlik görevlisi ile bir öğretmenin, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarını belirledi. Erzincan merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 20'si yakalandı. Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BURSA’DA 9 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Bursa Köyleri Kalkındırma Derneği'nin 9 yöneticisi ve üyesi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlılar Ş.U, A.H.C, E.D, N.D, M.K, S.B. ve H.E. gözaltına alındı. Zanlıların örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenildi. Söz konusu 7 zanlı emniyete getirilirken, 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

KONYA MERKEZLİ 10 İLDE OPERASYON

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen şüpheliler tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SİVAS’TA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Sivas merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adliyeye sevkedilen 7 şüpheliden 2'si ise tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

UŞAK’TA 43 ZANLI ADLİYEDE



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün "dershane ve özel okul yapılanması"na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 15'i kadın 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin büyük bölümünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti.

DHA & İHA & AA