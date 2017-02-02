''Türkiye hava sahamızı ihlal ediyor''

Ankara'nın darbe girişiminde rol almakla suçladığı askerlerin Yunanistan tarafından iade edilmemesi sonrası başlayan gerginlik devam ediyor. Yunanistan, Türk ordusunun hava kuvvetleri tarafından dün Yunan hava sahasına yönelik yoğun ihlallerin gerçekleştiğini açıkladı.

Savunma bakanlığı yetkilileri merkez ve güney Ege’de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini açılarken, bu rakamın alışılmadık derecede yüksek olduğuna dikkat çektiler.

Reuters’ın haberine göre Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’nin davranışlarını “kovboy hareketleri” olarak tanımlayarak eleştirdi.

Antenna televizyonuna konuşan Kammenos, “Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır” dedi.

Yunanistan geçtiğimiz hafta Ankara’nın 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçladığı sekiz askerin iadesini engellemişti. Türkiye ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirileceğini belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar geçen pazar günü, Türkiye ve Yunanistan’ın 1996 yılında savaşın eşiğine gelinmesinin nedeni olan Kardak kayalıklarını ziyaret etmek istemiş, bu sırada Kilimli’deki anma törenine katılan bir Yunan botu da Akar'ı taşıyan hücum botunu engellemeye çalışmıştı.