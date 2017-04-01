Türkiye için akılalmaz sözler

MTV Lübnan kanalına konuşan Ermeni Taşnak Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan’ın söylediği sözler tartışma yaratttı.



Rudaw'ın aktardığına göre Ermeni Bakan Kaydanyan, "Türkiye'de şu an çok problem var. Bu sıkıntılar onlar için kötü bir durum ancak bizim için iyi bir fırsat. Bu durumdan çok mutluyum çünkü onları sevmiyorum" ifadelerini kullandı.



"Türkiyeli turistleri Lübnan'a gelmeye teşvik ediyor musunuz?" sorusuna ise Bakan Kaydanyan, şu yanıtı verdi:



"Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olan hiçbir şeyi teşvik etmiyorum. Onların hiçbir ürününü tavsiye etmiyorum ve onlarla herhangi bir ilişkinin kurulmasını istemiyorum. Lübnan hükümetinde bakan olmam sebebiyle bu şahsi görüşlerimi söylememe izin verilmiyor. Buna rağmen ben neye inanıyorsam onu söylüyorum. Bir birey olarak Türkiye halkının Lübnan'a gelmesini engelleyemem ancak onları havalimanında da karşılamak istemiyorum."

Program sunucusunun, Lübnan ile Ermenistan arasında bir tercih yapması gerekirse hangisini seçeceğini sormasını üzerine Bakan Kaydanyan, Ermenistan'ı tercih edeceğini söyledi.



Lübnan basınında ve sosyal medyada, Bakan Kaydanyan'ın, "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim" sözleri tepkiye neden oldu.



Sosyal medyada, "Kaydanyan, özür dile” ve “İstifa et" başlıklı kampanya başlatan Lübnanlılar, "Lübnan hükümetindeki bir bakan, başka bir ülkeyi tercih edeceğini nasıl söyleyebilir?" ifadeleri ile tepkilerini gösterdi.