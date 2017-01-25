SON DAKİKA3 HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TÜRKİYE İLE MADAGASKAR'DAN 4 ANLAŞMA BİRDEN

Türkiye ile Madagaskar'dan 4 anlaşma birden

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Madagaskar'da 4 anlaşmaya imza atıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Madagaskar ile Türkiye arasında farklı alanlarda 4 anlaşma imzalandı.

Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar'daki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina huzurunda diplomasi, ekonomi ve yardım alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Madagaskar Dışişleri Bakanlığı arasında "İşbirliği ve İstişareler Yapılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Diplomasi Eğitimi, Bilgi ve Belge Değişimine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza attı.

İki ülke arasında "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"nü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi imzaladı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile Malgaş Radyo ve Televizyon Kurumu arasındaki işbirliği protokolüne TRT Genel Müdürü Şenol Göka imza koydu.

AA
85
HÜDA PAR referandum oyunu belli ettiHÜDA PAR referandum oyunu belli etti
Tecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardıTecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardı
FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliyeFETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
Ünlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladıÜnlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Şii lider resti çekti: "Savaş olur"Şii lider resti çekti: "Savaş olur"
Cenaze töreninde tuhaf olayCenaze töreninde tuhaf olay
Batman'da PKK'nın silahları bulundu !Batman'da PKK'nın silahları bulundu !
Aksaray'da TOKİ evlerini kiraya vermişlerAksaray'da TOKİ evlerini kiraya vermişler
Babasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişmeBabasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişme
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS