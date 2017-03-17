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TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA SİLAH TİCARETİ BÜYÜYOR

Türkiye ile Rusya arasında silah ticareti büyüyor

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'nin, tank koruma komplekslerine, silah ve mühimmatlara da ilgi gösterdiğini açıkladı.

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Türkiye'nin Rosoboronexport'un en önemli partnerlerinden biri olduğunu ifade eden Miheyev, "Askeri-teknik işbirliği alanında daha perspektifli ve karşılıklı çıkarlara dayalı projeler üzerinde görüşmeler yürütüyoruz.

Ankara özellikle farklı menzillere sahip hava savunma sistemlerine büyük ilgi gösteriyor. Türkiye, bunun yanında aktif ve pasif tank koruma komplekslerine, tüfeklere ve mühimmatlara, Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ihtiyaç duyduğu özel ürünlere ilgi duyuyor" dedi.

'TÜRKİYE İLE ASKERİ-TEKNİK İŞBİRLİĞİNİ YENİDEN BAŞLATMAYA HAZIRIZ'

Öte yandan Miheyev, Türkiye ile tam kapsamlı askeri-teknik işbirliğini yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Rosoboroxeport olarak 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek IDEF-2017 Savunma Sanayii Fuarı'na katılacaklarını belirten Miheyev, bunun,Türkiye ile tam kapsamlı askeri-teknik işbirliğini yeniden başlatma yolunda atılacak ilk adım olacağının altını çizdi.

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