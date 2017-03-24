  • Son ankette MHP'li seçmen sürprizi
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • İğrenç olay ! Öğretmen erkek öğrencisiyle otomobilde yakalandı
  • ''Tavan fiyat yüzünden 20 bin kişi işsiz kalır''

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA YENİ KRİZ

Türkiye ile Rusya arasında yeni kriz

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev Türkiye'nin Rus buğdayına ambargo uygulamasını değerlendirerek, "Baskılarla sonuç alamazsınız, yeni pazarlar buluruz" diye konuştu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya ile Türkiye arasındaki tarım ürünü ticaretinde karşılıklı yasaklarla ortaya çıkan kriz büyüyor. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye’nin Rus buğdayına koyduğu yasağı ‘baskı’ olarak nitelendirerek, “Baskılarla sonuç alamazsınız” dedi. Rus Bakan, “ürünlerimize yeni pazarlar buluruz” mesajı verdi.

‘HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM’

Tkaçev, Rusya Tarım Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Türkiye’nin Rus tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamadan dolayı “çok şaşırdığını ve hayal kırıklığı hissetiğini” de vurgulayarak, “Ankara’nın böyle bir karar alması bazı Rus ürünlerinin Türkiye’ye gitmesini tamamen durdurabilir” diye konuştu.

‘ŞİMŞEK’E SİTEM ETTİ’

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç de, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i telefonla arayarak, Türkiye’nin koyduğu buğday yasağından duyulan rahatsızlığı iletti. Rus Başbakan Yardımcısı, “Türkiye’nin attığı zorlaştırıcı adımlar, ikili ilişkilerin onarılması sürecini sekteye uğratıyor” mesajı verdi.

223
-
Akın Öztürk'ün emir subayı beraat ettiAkın Öztürk'ün emir subayı beraat etti
Topbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçtiTopbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçti
Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandıDeste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Almanya silah ambargosunu genişletiyorAlmanya silah ambargosunu genişletiyor
Rusya'dan S-400 için flaş açıklamaRusya'dan S-400 için flaş açıklama
Kayahan mezarında artık rahat edecekKayahan mezarında artık rahat edecek
Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS