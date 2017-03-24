Türkiye ile Rusya arasında yeni kriz

Rusya ile Türkiye arasındaki tarım ürünü ticaretinde karşılıklı yasaklarla ortaya çıkan kriz büyüyor. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye’nin Rus buğdayına koyduğu yasağı ‘baskı’ olarak nitelendirerek, “Baskılarla sonuç alamazsınız” dedi. Rus Bakan, “ürünlerimize yeni pazarlar buluruz” mesajı verdi.

‘HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM’

Tkaçev, Rusya Tarım Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Türkiye’nin Rus tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamadan dolayı “çok şaşırdığını ve hayal kırıklığı hissetiğini” de vurgulayarak, “Ankara’nın böyle bir karar alması bazı Rus ürünlerinin Türkiye’ye gitmesini tamamen durdurabilir” diye konuştu.

‘ŞİMŞEK’E SİTEM ETTİ’

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç de, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i telefonla arayarak, Türkiye’nin koyduğu buğday yasağından duyulan rahatsızlığı iletti. Rus Başbakan Yardımcısı, “Türkiye’nin attığı zorlaştırıcı adımlar, ikili ilişkilerin onarılması sürecini sekteye uğratıyor” mesajı verdi.