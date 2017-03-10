Türkiye ile Rusya'dan ortak fon geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda birçok anlaşma imzalanacak. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, imzalanacak anlaşmaların başında Rusya Yatırım Fonu ile Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin protokolün geldiğini açıkladı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bugün Moskova'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için önemli sayıda anlaşmanın hazırlandığını belirterek, bunların başında Rusya Yatırım Fonu ile Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin protokolü geldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ÜDİK toplantısında bir araya gelecek. Günübirlik ziyarette Rusya ile Türkiye arasında ticari ve kültürel bir çok anlaşma imzalanacak. Toplantıyı değerlendiren Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin, yaşanan olumsuz olaylardan sonra kademeli bir şekilde toparlandığını vurguladı. Novak, "ÜDİK’in eş başkanı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile tüm alanlarda işbirliğinin arttırılması için çok iyi düzeyde iletişimimiz var. Geçtiğimiz yıl iki ülke ticaretinde yaşanan düşüşü tüm tarafların fayda sağlayacağı bir şekilde tekrar toparlamamız gerekiyor" diye konuştu.

3 YILLIK İŞBİRLİĞİ

Toplantıda iki ülke arasında 2017-2020 yıllarını kapsayacak orta vadeli ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliği programının imzalanacağını bildiren Novak, "Toplantı kapsamında imzalanacak bir dizi anlaşma daha olacak. Örneğin ekonomi kurumlarımız arasında, tarım ve sanayide ikili ticaretteki kaldırılabilecek engellere ilişkin çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. Ayrıca toplantıda Türk ve Rus Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında imzalanacak anlaşmayla, 2019 yılının iki ülke arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan edileceğini dile getiren Novak, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde belirlenen takvime göre ilerlendiğini ifade etti. Novak, "Bu konuda Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. İlk hattın inşası için gerekli hukuki temel tamamıyla oluşturulmuş durumda. İkinci hattın da inşası için anlaştığımız AllSeas şirketi, boru hattının döşenmesinde dünyanın en modern ekipmanlarını kullanacak" dedi.

İKİNCİ HAT KARARI

İlk hattın 2019 sonunda devreye alınacağını bildiren Novak, şunları kaydetti: "Şu anda Rusya ve Türkiye arasında, Türkiye-Yunanistan sınırına ulaşacak ikinci hatla ilgili takvim, rota gibi konular görüşülüyor. Yunan DEPA ve İtalyan Edison şirketleriyle, Poseidon boru hattının kullanılarak İtalya'ya doğalgaz ulaştırılması konusunu inceliyoruz. Güneydoğu Avrupa'da Macaristan ve Sırbistan gibi ülkelerin bu projeye ilgi duyduklarını biliyoruz. Eğer doğalgazın alımına, hacmine ve takvimine yönelik garantiler olursa Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında ikinci hattın inşası kararı ivedilikle alınacaktır.”

MEYVE SEBZE YASAĞI KALKTI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ile Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye’den Rusya’ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını bildirdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, çalışma ziyareti için bulunduğu KKTC’de, Rusya Başbakanı Medvedev ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ticaret, ulaştırma, tarım ve taşımacılık konularının yanı sıra gümrük, enerji ve vize rejimine ilişkin gündem maddelerinin ele alındığı görüşmede, Rusya Başbakanı Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye’den Rusya’ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, yasağın, domates, üzüm, çilek, kabak ve narı kapsadığını, ancak henüz resmi bir bilgi gelmediğini söyledi. Kavak, anılan ürünlerin Rusya’ya yapılan yaş sebze meyve içinde yüzde 50’lik bir paya sahip olduğunu belirtti.

AKKUYU 2023’E YETİŞECEK

AKKUYU Nükler Güç Santralının, Türkiye ve Rusya ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Novak, gereken izinlerin Türkiye tarafından verilmesi halinde projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne yetiştirilebileceğini söyledi. Novak, projede Rusya ile yürüttüğü olumlu iletişim için Türkiye’ye teşekkür ettiğini belirterek, “Yatırımcılara daha da cazip hale gelmesi için projeye stratejik yatırım statüsünün verilmesi beklentisi içerisindeyiz. Projeye, hükümetlerarası anlaşmaya uygun bir şekilde, Türk yatırımcıları da dahil etmek istiyoruz” dedi. Rusya olarak, Türkiye ile enerji kaynaklarının keşfi ve üretiminde iş birliğine sıcak baktıklarını kaydeden Novak, “Türkiye ile üretim ve keşif alanında elverişli projeler ortaya çıkarsa, Rus şirketleri bunu dikkatle değerlendirecektir” dedi. Novak, Türkiye’nin gaz iletim sisteminin iyi durumda olduğunu kaydederek, yeraltı doğalgaz depolama kapasitesi yatırımlarının, Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde yaşanan dalgalanmalarda hareket kabiliyetini arttırdığını söyledi.