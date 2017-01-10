Türkiye Irak'ın PKK için harekete geçmesini bekliyor

İki yıl aradan sonra Ankara-Bağdat ilişkileri de iklim yeniden bahar havasına dönerken, Ankara, Bağdat ve Erbil yönetimlerine Irak sınırları içindeki tüm terör örgütlerinin Türkiye-Irak ve Kürt bölgesi arasındaki ilişkileri hedef aldığı uyarısında bulundu. DEAŞ, El Kaide ve PKK ile mücadelede lojistik ve istihbarat desteği ve paylaşımına açık olduklarını Bağdat ve Erbil'e ileten Ankara, Sincar için Mart ayının ikinci haftasına kadar harekete geçmesini istedi.



BAŞİKA'DAN ÇEKİLME YOK



Son dokuz aydan bu yana Beşika krizini aşmak isteyen Ankara, görüşmelerde Irak toprak bütünlüğüne vurgu yaparken, Şengal kırsalı ve kent merkezinde, Zummar ve Mahmur'un kuzey dağ yamaçlarındaki PKK'nın lojistik ve kamp varlığının ortadan kaldırılması ile birlikle Başika için geri çekilme takvimi sunulacağı öğrenildi.



İBADİ, TÜRKİYE'YE GELECEK



Yıldırım'ın Bağdat ve Erbil temasları Irak ile Türkiye arasındaki gerilimli sürecin ardından buzları eritti. Mart ayında Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Türkiye'ye gelmeyi planladığı ve ikili ilişkilerin yeniden düzenlenmesi için Mart ayından itibaren hızlandırılmış diplomasi trafiğini sürdürüleceği kaydedildi. Ankara Bağdat heyetleri arasındaki görüşmelerin ana gündemi DEAŞ ve PKK olurken, Ankara İbadi'ye “Sincar'i Terör örgütlerinden arındırın", “Türkiye'yi tehdit eden PKK ve DEAŞ'in Irak'taki pozisyonu iki ülkenin dostluğuna gölge düşürüyor" mesajını verdiği kaydedildi.



HAREKAT TAKVİMİ



Ankara görüşmelerde Türk tarafının Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin Kandil ile sınırlı kalmadığı ve terör örgütü PKK'nın Kandil'den sonra Sincar'i (Sincar) üst edinmesinin tehdit boyunun artık kabul edilemez bir noktaya taşıdığının iletildiği kaydedildi. Ankara, Mart ayının ikinci haftasına kadar Sincar bölgesinin PKK'dan arındırılması istediği bildirdi.



KENDİ BAŞIMIZI KAŞIRIZ



Ankara-Bağdat ve Erbil ekseninde gerçekleşen terör olaylarının engellenmesine yönelik diplomasi trafiğinde Ankara, “Beklentimiz bölgenin bir an önce PKK ve ona bağlı tüm unsurlardan temizlenmesi. Bölgedeki siyasi belirsizlik her geçen gün PKK ve ona bağlı grupların bölge halkına yönelik baskıya dönüştü. Ama asıl sorun sınırımızın yanı başında PKK'nın kamplar kurmasına seyirci kalmayız. Gereken önemleri almakta gecikirseniz kendi başımızı kaşırız" mesajı verildiği belirtiliyor.