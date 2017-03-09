Türkiye o kurumun faaliyetlerini durdurdu

ABD merkezli yardım kuruluşu Mercy Corps'un Türkiye'deki faaliyetleri hükümet tarafından durduruldu.

Yardım kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin Mercy Corps sözcüsü Christine Bragale tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda bizim önceliğimiz, Türkiye'den ayrılmamızın masum olan kadınlar, erkekler ve yardıma muhtaç çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmaktır. Türkiye'deki operasyonlarımızı mümkün olan en kısa sürede tekrar başlatma izni almak için Türk makamlarıyla diyalog kurmaya çalışacağız. Türkiye hükümetinin, hizmet etmemize izin vereceğini umuyoruz" dedi.

Öte yandan hükumete yakın kaynaklar, Mercy Corps'un çalışmalarının teknik sebeplerle durdurulduğunu öne sürdü.