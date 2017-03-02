Türkiye, Rusya'nın en büyük ikinci müşterisi

Rus gıda ürünlerini geçtiğimiz yıl Çin’den sonra en çok Türkiye’nin ithal ettiği bildirildi.



Rusya İhracat Merkezi tarafından açıklanan tahminlere göre, geçtiğimiz yıl Rus gıda ürünlerinin en büyük ithalatçısı yüzde 10,1’lik payla Çin oldu.



Türkiye'nin ise yüzde 9,2’lik payla, Rus gıda ürünlerini en çok ithal eden ikinci ülke olduğunun belirtildiği açıklamada, 2015’te bu alanda lider olan Türkiye’nin, geçtiğimiz yıl Rusya’da düşen buğday fiyatları nedeniyle bu yıl ikinci sıraya gerilediği kaydedildi.



Açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan geçtiğimiz yıl 1 milyar 370 milyon dolarlık gıda ürünü ithalatı yaptığı belirtilirken, birinci sıradaki Çin’in ithalatının ise 1 milyar 550 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğine yer verildi.



Rusya'dan geçtiğimiz yıl en çok gıda ürünü ithalatı gerçekleştiren diğer ülkeler ise sırasıyla Mısır, Güney Kore ve Kazakistan oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün yayınlanan verilere göre, Rusya'ya ihracat, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez geçen ay yüzde 59 artarak 150 milyon dolara çıkmıştı.