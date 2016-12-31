'TÜRKİYE SALDIRI ALTINDA İDDİASI'' OLAY OLDU

'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı iddia edilen "Saldırı altındayız" açıklaması olay oldu.

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Türkiye son 3 gündür uzun süreli elektrik kesintileriyle yaşıyor. Özellikle 2016'ya veda ettiğimiz bugün yurdun büyük bir kesiminde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Konuyla ilgili olarak bugün öğle saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı.

Enerji Bakanlığından elektrik kesintisi açıklamasında "Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır." ifadeleri yer almıştı.

Ancak ilerleyen saatlerde Hürriyet gazetesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığını iddia ettiği haberdeki ifadeler gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika haberi: BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık  Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, "Saldırılar genel olarak, internetsitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.

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