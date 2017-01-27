TÜRKİYE SERT ÇIKTI ! YUNANİSTAN JET YANIT

Türkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıt

Yunanistan, Türkiye'nin darbeci askerler hakkındaki açıklamasına yanıt verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbecileri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'la ilgili 'gerekli adımların' atılacağını söyledi. Yunanistan'dan açıklama geldi: Yunanistan'da yargı bağımsızdır. Kararlar saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iade edilmemesi yönündeki kararın ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımların atılacağını söyledi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün darbe girişiminin hemen ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almış, karar Ankara'nın tepkisine neden olmuştu. Türkiye'nin olası tepkisine ilişkin Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, TRT Haber'in Twitter hesabında yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.

YUNANİSTAN'DAN CEVAP GELDİ

Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunan sekiz asker için verilen "askerleri iade etmeme" kararının ardından Yunanistan Başbakanlığı'ndan açıklama geldi. Gerilime neden olan nihai kararın ardından Yunanistan Başbakanlığı "Yunanistan'da yargı bağımsızdır. Kararlar saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır" açıklamasında bulundu. Yunanistan Başbakanlığı'ndan "Yunanistan darbe girişimini ilk andan beri kınamış ve darbecilerin ülkede hoş karşılanmadığını belirtmiştir" dendi.

İKİNCİ KEZ İADELERİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve haber kanalları Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiğini duyurmuştu.

Hürriyet
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