Türkiye Sincar için düğmeye bastı ! Şimdi PKK düşünsün

Terör örgütü PKK'nın Sincar'da yapılanmaya başlaması üzerine Türkiye harekete geçti. Örgüt orayı ikinci Kandil yapmak isterken Türkiye 10 noktaya üs kurmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında hafta başı yapılan Bakanlar Kurulunda, Suriye ve Musul’daki gelişmeler ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.

Bölgede yaşanan gelişmeler hakkında, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile MİT ve Genelkurmay Başkanlığı kabine üyelerine sunum yaptı. Türkiye’nin Menbiç’teki PYD ve YPG varlığının sonlandırılması ve ABD ile PYD’siz operasyon talebinin, Trump yönetimine bir kez daha iletilmesi gündeme geldi.

Bakanlar Kurulunda, Erdoğan’ın Trump’la yapacağı yüz yüze görüşmenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ziyareti sırasında takvimlendirileceği, Türkiye’nin Menbiç’le ilgili operasyon planına son noktanın da bu iki liderin görüşmesinde koyulabileceği değerlendirmesi yapıldı. Türkiye’nin Menbiç’le ilgili tezinden geri adım atmasının mümkün olmadığının bir kez daha vurgulandığı belirtilirken, Bakanlar Kurulu toplantısında “Türkiye’nin PYD şartından vazgeçmesi söz konusu olmayacak. PYD’nin içinde yer alacağı bir operasyonda Türkiye kesinlikle yer almayacak. Buna rağmen, ABD PYD ile hareket eder ve Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt koridoru ihtimali ortaya çıkarsa, Türkiye bedel ödese de buna izin vermeyecek. Bu konudaki kararlılık bir kez daha ABD’ye iletilecek” görüşü dile getirildi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI GİDERİLECEK

Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından o bölgedeki demografik yapının bozulmaması için Türkiye’nin özellikle Türkmenler arasındaki parçalı yapının giderilmesi için ‘arabulucu’ rolü üstlenmesi de gündeme geldi. Erdoğan’ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulunda, yapılan sunumlarda “Musul’daki demografik yapı ve anayasal statünün korunması stratejisi doğrultusunda hareket ediliyor. Irak merkezî hükûmeti ile de bu konuda bir görüş birliği var. Ancak orada Sünni Türkmenler ile Şii Türkmenler arasında görüş ayrılığı mevcut. Bu iki grup ortak hareket etmiyor. Türkiye bu noktada devreye girecek. Şii Türkmen ile Sünni Türkmenlerin ortak bir noktada buluşması için Türkiye devreye girecek” değerlendirmesi yapıldı.

K. IRAK’LA İŞ BİRLİĞİ

Kuzey Irak’ta PKK’nın ikinci Kandil yapmak istediği Sincar’daki gelişmeler de Bakanlar Kurulunun gündemine geldi. Türkiye’nin Sincar ve Mahmur’daki PKK varlığına karşı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yapılan çalışmalar gözden geçirilirken, Musul’daki DEAŞ varlığına yönelik operasyonların belli bir aşamaya ulaşması ile birlikte Peşmerge güçlerinin Sincar’a daha fazla yoğunlaşacağı değerlendirmesi yapıldı. PKK’nın Sincar’da yerleşmesinin önüne geçmek için TSK’nın da Kuzey Irak yönetimi ile iş birliği yapacağı, bu kapsamda Sincar’ın Türkiye sınırına yakın yerlerinde TSK’nın üs kurabileceği gündeme geldi. TSK’nın üs kurma planının Kuzey Irak yönetimi ile görüşüldüğü ve üs sayısının 10 noktada olabileceği değerlendirmesi yapıldı.