TÜRKİYE SINIRINDA KUŞ GRİBİ ALARMI!

Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede yabani bir kuşta yüksek derecede bulaşıcı H5N8 kuş gribi tespit edildi .

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Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE) Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede yabani bir kuşta yüksek düzeyde bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Yunanistan'dan gelen resmi bilgiyi aktaran OIE'nin internet sitesinde, virüsün Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani Meriç, nehri deltasındaki bir kuğuda tespit edildiğini belirtti. 

H5N8 kuş gribi virüsünün henüz insanlara bulaştığı tespit edilmedi, gıdadan bulaşmadığı ise biliniyor. Buna karşılık Çin'de iki kişi H7N9 kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını yitirdi.

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