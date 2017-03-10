Türkiye sınırlarını artık milli Retinar koruyacak !

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen "Retinar" isimli çevre gözetleme radarının bu yıl sınır güvenliğinde kullanılması bekleniyor. Radar, 24 kilometre menzil içinde hareket eden nesneleri, 6 kilometre menzil içinde ise insanları tespit edebiliyor.

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ve muhtemel kullanıcı makamlar tarafından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde testi yapılan "Retinar" çevre gözetleme radarının bu yıl içinde sınır güvenliğinde kullanılacağı öngörülüyor.

Meteksan Savunma Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteksan'ın savunma sanayi alanında yerli ürünler ürettiğini söyledi.

Bu çerçevede geliştirdikleri "Retinar" isimli çevre gözetleme radarının, ISAF Exclusive Fuarı'nda sergilendiğini belirten Akbaş, belli bir alan içinde hareket eden tüm nesneleri tespit eden radarın, operatöre hareket eden nesne olduğuna dair sinyal gönderdiğini anlattı. Akbaş, "Bu, sınır güvenliğinde geçişlerin tespit edilmesi, havalimanları, elektrik santralleri gibi kritik tesislerin güvenliğinde kullanılan bir güvenlik çözümü. Biz bunu tamamen milli olarak yapıyoruz." diye konuştu.

Radarın kamera sistemleriyle de entegre edildiğini dile getiren Akbaş, böylece radarın tespit ettiği canlıya odaklanılarak hedefin kamerayla teyit edildiğini söyledi.

Akbaş, muhtemel kullanıcı makamlar tarafından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde "Retinar"ın testinin yapıldığını bildirerek, "Gayet başarılı bir performans gösteren radar sistemimizin bu yıl içinde envantere girmesini ve kullanılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Radarın 24 kilometre menzil içinde hareket eden nesneleri, 6 kilometre menzil içinde ise insanları tespit ettiğini anlatan Akbaş, hareket eden canlıyı tespit eden radarın, canlı üzerinde sabitlenerek grafiğini çıkardığını söyledi. Akbaş, söz konusu grafikle de hareket eden canlının insan ya da hayvan olup olmadığının belirlenebildiğini kaydetti.

Akbaş, radarın mevcut güvenlik sistemleriyle de entegre edilebildiğini sözlerine ekledi.