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TÜRKİYE - SURİYE İLİŞKİLERİNDE 6 AY SONRA BİR İLK

Türkiye - Suriye ilişkilerinde 6 ay sonra bir ilk

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin kalbinde Şii hacıları hedef alan saldırıya ilişkin bir mesaj yayımladı.

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Suriye’de savaşın başlamasının ardından Beşşar Esad yönetiminin meşruiyetini kaybettiğini savunan Ankara, 6 yıl sonra ilk defa Şam’da meydana gelen bir saldırıyı tek cümlelik bir açıklamayla kınadı.

Önceki gün Şam’da Şii hacılara düzenlenen çifte bombalı saldırıyı Fetih el Şam, eski adıyla Nusra üstlenirken ölü sayısı muhaliflerin İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre 74’e çıktı. Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Irak vatandaşı olduğunu açıkladığı Şii hacıların yanı sıra 11 yoldan geçen kişi, 8 çocuk ve 20 güvenlik gücü mensubunun da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Suriye devlet televizyonunun “40 ölü, 120 yaralı” diye duyurduğu saldırıyla ilgili Türk Dışişleri şu açıklamayı yaptı: “Suriye’nin başkenti Şam’da 11 Mart’ta Şii inancı mensuplarınca kutsal kabul edilen mekanları ziyaret edenleri hedef alan, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kuvvetli ifadelerle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. ”

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