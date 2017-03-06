Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !

Türkiye'nin Fırat Nehri üzerinden Suriye'ye bıraktığı suyu kesmesiyle, PKK/PYD'li teröristlerin elindeki Kobani ve Menbiç elektriksiz kaldı.

Suriye'de bulunan Teşrin Barajı'ndaki su oranının azalması ve bundan ötürü Kobani ve Menbiç başta olmak üzere pek çok yerde elektrik kesintileri yaşanmasıyla ilgili terör örgütü PKK/PYD tutuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD TUTUŞTU

Rus sitesi Sputnik'e konuşan PKK/PYD'li terörist Ewwas Eli, "Suyun kesilmesiyle Kobani'de, Menbiç'te ve Sırrin'de elektrik sorunu yaşıyoruz. Günde en fazla 2 saatimiz oluyor. Mevcut suyla barajdaki suyu ancak 2 veya 3 saat çalıştırabiliyoruz. dedi.