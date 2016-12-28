SON DAKİKADARBE KOMİSYONU ORG. AKAR'A 10 SORU GÖNDERDİ

TÜRKİYE VE RUSYA ATEŞKES PLANI ÜZERİNDE ANLAŞTI

Türkiye ve Rusya ateşkes planı üzerinde anlaştı

Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı. 

AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek. 

Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak. 

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.

 

978
Suriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdiSuriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdi
Sakallarını kesip, etekle geziyor !Sakallarını kesip, etekle geziyor !
İstanbul'da mafya operasyonuİstanbul'da mafya operasyonu
Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi
İngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyorİngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyor
Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili olarak ilk kez ortaya çıkan belgeMehmet Âkif Ersoy ile ilgili olarak ilk kez ortaya çıkan belge
OHAL uzayacak mı? Hükümetten açıklama geldiOHAL uzayacak mı? Hükümetten açıklama geldi
Erdoğan'dan Batı'ya sert eleştiriErdoğan'dan Batı'ya sert eleştiri
''İsa'ya değil babaanneme tapının'' dedi''İsa'ya değil babaanneme tapının'' dedi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS