TÜRKİYE VE RUSYA'DAN ORTAL EL BAB OPERASYONU

Türkiye ve Rusya'dan ortal El Bab operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Türk jetlerinin El Bab'ta ortak operasyon düzenlediklerini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin 21  Ocak'ta Suriye'de DEAŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta 4 Türk ve 3  Rus savaş uçağının katıldığı ortak hava operasyonunda, Suriye'nin El Bab  bölgesindeki 22 DEAŞ hedefinin vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların 22  Ocak'ta ortak hava operasyonu düzenlediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 22 Ocak'ta ABD'nin direk hat üzerinden  koordinatlarını ilettiği El Bab bölgesindeki DAEŞ hedeflerine Rusya ve koalisyon  uçaklarınca ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.

AA
349
ABD’den Türkiye’yi çok kızdıracak açıklamaABD’den Türkiye’yi çok kızdıracak açıklama
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisiYozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisi
''Referandumda Hayırcılar kazanabilir''''Referandumda Hayırcılar kazanabilir''
Talimat FETÖ'den: ''Hepsini öldürün''Talimat FETÖ'den: ''Hepsini öldürün''
Merkez Bankası'ndan döviz restiMerkez Bankası'ndan döviz resti
CIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destekCIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destek
Cinsel içerikli mesaj atan komşusunu öldürdüCinsel içerikli mesaj atan komşusunu öldürdü
Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !
''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS