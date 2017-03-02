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TÜRKİYE'DE 17 YIL SONRA İLK DEFA BİRİ TETANOSTAN ÖLDÜ

Türkiye'de 17 yıl sonra ilk defa biri tetanostan öldü

İstanbul'da tetanostan hayatını kaybeden işçinin ailesi, 17 yıl sonra Türkiye'de ilk defa tetenostan birinin öldüğünü iddia ederek hukuk mücadelesi başlatıyor.

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Geçirdiği kazanın ardından tetanostan hayatını kaybeden işçinin ailesi hukuk mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Aile, "Doktorların söylediğine göre 17 yıl sonra Türkiye'de ilk defa biri tetanostan öldü" diyor.

Sabah gazetesinden Sercan İncesu ve Aslışah Sarıtaş'ın haberine göre, İstanbul Bağcılar'da iki yıl önce tetanostan ölen Tahsin Kayıtmaz'ın (43) ailesi, ceza davasının ardından yeni bir hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Evli ve iki çocuk sahibi Kayıtmaz, inşaat işçisiydi. İki yıl önce Taksim'deki bir otelin restorasyonunda çalışırken kaza geçirdi. Bir süre sonra da tetanos nedeniyle öldü.

İnşaatta gerekli olan iş güvenliği önlemini almayan proje müdürü Gökhan A. hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açıldı. Davanın sonuçlanmasını bekleyen eşi Sevgi Kayıtmaz, işyeri kadar eşinin kontrol edildiği iki hastaneyi de suçlu görüyor.

'HER TARAFTA İHMAL'

Eşinin yanlış tedavi sonucu tetanostan öldüğünü iddia eden Kayıtmaz, "Doktorların söylediğine göre 17 yıl sonra Türkiye'de ilk defa biri tetanostan öldü. Eşimin ölümünde her tarafta ihmal var. İki çocuğumla neler yaşadığımızı Allah biliyor" diyor. Kayıtmaz ceza davası sonuçlandıktan sonra maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyor.

Sabah
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