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"TÜRKİYE'DE BOŞALMA DEPREMLERİ OLACAK"

"Türkiye'de boşalma depremleri olacak"

İTÜ Jeoloji Profesörü Övgün Ahmet Ercan, Adıyaman depreminden sonra çok önemli açıklamalarda bulundu.

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İTÜ Jeoloji Profesörü Övgün Ahmet Ercan, Adıyaman depreminin ardından "2017- 2018 yılı Türkiye için bir gerginlik boşalma yılı olacak. Bu onların öncülerinden bir tanesi." dedi.

Adıyaman'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından CNN Türk'e bağlanan İTÜ Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan, "2017- 2018 yılı Türkiye için bir gerginlik boşalma yılı olacak. Bu onların öncülerinden bir tanesi." dedi.

"2017-2018 YILI TÜRKİYE İÇİN BOŞALMA YILI OLACAK"

İşte Ahmet Ercan'ın açıklamalarından satır başları:

"2017- 2018 yılı Türkiye için bir gerginlik boşalma yılı olacak. Bu onların öncülerinden bir tanesi. Anadolunun çeşitli yerlerinde depremlerin olmasını bekliyorum. Çünkü Türkiye 2011'den bu yanan depremsiz gerilerek geldi.

"EVLER KUMLU ÇAKILLI YERLERİN ÜZERİNDE"

Şimdi depremin en önemli noktası, bu bölge yaklaşık 100 yıldır büyük bir deprem üretmiyor. Samsat ilçesinin yerldığı kısım Atatürk Barajı'nın su toplama havzası içindedir. Ve aynı zamanda yeraltı sularının düzeyi çok sığdır. Kumlu çakıllı birimli yerler üzerinde evler yer almıştır. Depremin sarsıntısı bu bölgelerde iki, iki buçuk kat büyüktür. Dolayısıyla kişilerin deprem çok güçlü oldu demesinin ana nedeni yerin sarsıntı büyütme çarpanının büyük olması nedeniyle depremi daha şiddetli hissettiler."

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