Türkiye'de dernek sayısı artıyor !

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kurulan dernek sayısı son 14 yılda yüzde 56 artarak 109 bin 549 rakamına ulaştı.

Bu dernekler arasında ilk sırayı 33 bin 717 dernekle mesleki ve dayanışma dernekleri alırken, son sırayı ise 18 derneği bulunan çocuk dernekleri aldı.

İçişleri Bakanlığı Türkiye'de en fazla mesleki ve dayanışma dernekleri faaliyet verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de kurulan dernek sayısı son 14 yılda yüzde 56 artışla 109 bin 549 rakamına ulaştı. 2004'te 70 bin 77 dernek faaliyet gösterirken, sırasıyla; 2005'te 71 bin 291, 2006'da 73 bin 165, 2007'de 76 bin 864, 2008'de 79 bin 354, 2009'da 82 bin 643, 2010'da 85 bin 817, 2011'de 88 bin 950, 2012'de 92 bin 964, 2013'te 97 bin 958, 2014'te 104 bin 61, 2015'te 108 bin 388, 2016'ta 109 bin 197 dernek faaliyet gösterdi.Bunlar arasında ise ilk sırayı 33 bin 717 dernekle mesleki ve dayanışma dernekleri aldı.

Çocuk dernek sayısı geride kaldı

İlk sırada yer alan mesleki ve dayanışma derneklerini 21 bin 116 dernekle spor ve sporla ilgili dernekler, 18 bin 10 dernekle de dini hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler izledi. Şehit yakını ve gazi derneklerinin sayısı 312, yaşlı ve çocuklara yönelik kurulan derneklerin sayısı ise 322'de kalırken, çocuk dernekleri 18 sayıyla son sırada yer aldı.

Marmara Bölgesi zirvede

Türkiye genelinde en fazla derneğin 34,59 rakamı ile Marmara Bölgesi'nde bulunduğu belirtilen veride ikinci sırada ise yüzde 18,7 ile İç Anadolu Bölgesi yer alıyor. En az derneğin bulunduğu bölgenin de yüzde 5,70 ile Doğu Anadolu Bölgesi olduğu bildirildi.