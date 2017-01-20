TÜRKİYE'DE ELE GEÇİRİLDİ !

Türkiye'de ele geçirildi !

Aksaray'da düzenlenen operasyonda enerji ve füze imalatında kullanılan piyasa değeri 3.5 milyon lira olan saf alüminyum ele geçirildi.

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Aksaray’da polisin düzenlediği operasyonda, bir ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen 2.5 ağırlığında saf alüminyum ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’ndeki bir ekmek fırınına akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Fırında arama yapan polis, odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2.5 kilo ağırlığında saf alüminyum ele geçirdi. 

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Piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen alüminyumla ilgili işyerinde çalışan 34 yaşındaki Yunus Y. gözaltına alındı.

DHA
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