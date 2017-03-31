Türkiye'de en çok doğum ağustosta

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı verilerine göre, Avrupa ülkelerine göre daha genç nüfusa sahip Türkiye'de, doğurganlık hızı yıllar içinde düştü. 1990 yılında binde 2,93 olan doğurganlık hızı 2015'te binde 2,14'e geriledi. Bakanlık, bunun bu hızla seyretmesi halinde 2023'te oranın binde 1,99 olacağını öngörüyor.

Geçen yılki hastane verileri değerlendirildiğinde, doğumların en çok yaz aylarına denk geldiği belirlendi.

Buna göre, en fazla doğum ağustosta oldu, bunu temmuz ve haziran ayları takip etti. Ağustosta 116 bin 790, temmuzda 113 bin 985, haziranda ise 112 bin 708 kadın annelik heyecanı yaşadı.

En az doğum sırasıyla şubat, aralık ve nisanda gerçekleşti. Şubatta 96 bin 934, aralıkta 97 bin 101 ve nisanda 98 bin 159 kadın doğum yaptı.

"Yaşa özel doğurganlık hızı" oranlarına göre, 25-29 yaşlarında 2010'da binde 126 olan oran, 2015'te binde 135'e yükseldi. "Ergenlik dönemi" olarak tanımlanan "Adolesan" yaş grubundaki doğurganlık hızı ise 2010'da binde 34 iken, 2015'te binde 25'e düştü.

Türkiye'de 2012 yılında toplam 1 milyon 239 bin 62 doğum gerçekleşirken bu rakam 2015'te 1 milyon 306 bin 373'e yükseldi. 2016'da ise rakam bir miktar düşüşle 1 milyon 248 bin 183 oldu.

Geçen yıl dünyaya gelen bebeklerin 429 bin 454'ü devlet, 554 bin 897'si özel, 198 bin 101'i eğitim ve araştırma, 65 bin 731'i ise üniversite hastanelerinde hayata gözlerini açtı.