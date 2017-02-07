Türkiye’de hamsi 25 TL, Bulgaristan’da 4 TL

Milliyet Gazetesi’nden İsmail Şahin’in haberine göre; Türkiye'de hamsinin kilosu 15 – 25 TL arasında oynarken Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan'da hamsinin kilosu 4 TL civarında satılıyor.

Romanya basını hamsi bolluğundan dolayı fiyatların 5 leyi (yaklaşık 4 TL) civarına kadar düştüğüne dikkat çekerek, ucuz yemek tarifleri vermeye başladı.

CİPS GİBİ YİYORLAR

Libertate gazetesi, evde una batırılarak kızartılacak 1 kilo hamsinin fiyatının 8.5 lei, (Yaklaşık 6.6 TL) gibi bir maliyeti olacağını yazdı. Bulgaristan'da ise bir kilogram hamsi süpermarketlerde 2 leva'dan (yaklaşık 4 TL) satılıyor. Ukrayna'da ise hamsinin fiyatı ise daha ucuz.

Bir kilo hamsi 25 grivna'ya (yaklaşık 3.5 TL) satılıyor. Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerde hamsi kültürü Türkiye'deki kadar büyük değil. Ancak yine de küçük boyutlardayken avlanan hamsiler kızartılarak kılçıklı şekilde cips ve meze gibi tüketiliyor.