Türkiye'de her bebek 9 bin 570 TL borçla doğuyor

Türkiye’de doğan her bebek dünyaya gözlerini 9 bin 570 lira borçla açıyor. Devletin iç ve dış borçları 752 milyar lirayı aştı.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre CHP'nin hazırladığı “Gerçek Türkiye'nin Grafikleri” raporuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarının, iç ve dış borçları geçen yılın on bir ayında 74 milyar lira artarak 751.8 milyar liraya kadar yükseldi. Bu artışın 28.1 milyar liralık kısmı iç borçlardan, 45.9 milyar liralık kısmı ise dış borçlardan kaynaklandı. Aynı dönemde dış borçlar dolar cinsinden ise 1.4 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Yaşanan artışın büyük kısmı ise kur artışından kaynaklandı.

80 YILIN BORCUNDAN FAZLA

Raporda, “İktidardakilerin umursamaz gözüktükleri Türk Lirası'nda son aylarda yaşanan yüksek oranlı değer kaybı, merkezi yönetimin borç yükünü de önemli ölçüde artırıyor. Kur artışıyla birlikte kamunun iç ve dış borç yükü de arttı. İktidardakiler kur artışının kamuya herhangi bir yük getirmediğini savunmalarına rağmen Ekim 2016 sonunda 3.10 TL'lik dolar kurundan 260.4 milyar lira olan kamunun dış borç yükünün TL karşılığı, kasım sonunda 3.42 TL olan dolar kuruyla 283.5 milyar liraya yükseldi. Dolarda yaşanan 32 kuruşluk artış kamunun borç yükünü 26.5 milyar lira artırdı” denildi. Rapora göre, kamunun, iç ve dış borçlarından oluşan brüt borç stoku AK Parti iktidarından önceki 80 yılın sonunda 242.7 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Borç stoku son 14 yılda 509.1 milyar lira arttı ve Kasım 2016 sonunda 751.8 milyar liraya ulaştı.

AK Parti döneminde kişi başına düşen kamu borcu 5 bin 893 lira artarak 2016'da 9 bin 570 liraya kadar yükseldi. Türk Lirası olarak kişi başına düşen ortalama kamu borcu son 13 yılda yüzde 160.3 oranında arttı.