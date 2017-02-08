TÜRKİYE'DE İLKTİ, O DA İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'de ilkti, o da ihraç edildi

Yeni KHK ile ihraç edilen 330 akademisyenin arasında Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu Öktem Tanör da bulunuyor.

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Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde görevli 330 akademisyen de ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu Prof. Dr. Öget Öktem Tanör de var.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınmlandı. 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 417 kişi, YÖK'e bağlı kurumlarda 330 kişi, Yüksek Seçim Kurulu'nda 10 kişi, ekonomi bakanlığı'nda 15 kişi, İçişleri Bakanlığı'nda 49 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 48 kişi, TRT bünyesinden 80 kişi ve toplam 4 bin 464 kişi memuriyetten ihraç edildi.  

TÜRKİYE'DE İLK İSİMDİ

Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu olan 82 yaşındaki Profesör Dr. Öget Öktem Tanör de var.Türkiye’nin ilk nöropsikoloji laboratuvarını kuran Tanör, çok bu alanda çok sayıda isim yetiştirdi. Tanör aynı zamanda 2002 yılında hayatını kaybeden Anayasa profesörü Bülent Tanör'ün eşi.

KABOĞLU DA İHRAÇ EDİLDİ 
İhraç edilenler arasında Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör. Dr.  İbrahim Kaboğlu ile  da ihraç edildi. Kaboğlu’nun yanı sıra Türk Tabipler Birliği eski Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan da ihraç edildi.  Türkiye’nin önemli  siyaset bilimi profesörlerinden Murat Sevinç ile psikiyatri alanında tanınan Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu da kamudan atılanlar arasında yer aldı. Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yüksel Taşkın da ihraç edilen 330 akademisyen arasında bulunuyor.

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