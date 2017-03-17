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TÜRKİYE'DE ÜRETİLİP DÜNYADA SATACAK !

Türkiye'de üretilip dünyada satacak !

Tectone, Awox markası adıyla dünyaya Türk malı televizyon satacak.

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Can Holding bünyesindeki teknoloji şirketi Tectone 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Firma yetkilileri bu yıl içerisinde telefon, tablet ve bilgisayar ekranı üretmenin yanında yerli televizyon üreteceklerini bildirdiler.

İTHALAT YARASINA DERMAN OLDU

Türk malı üretimin önemine dikkat çeken firma yetkilileri,”Elektronik Türkiye’nin dış ticaret açığında önemli bir yer tutuyor. Awox markası ile tüketici elektroniği ürünlerinin hem yüksek teknoloji ile buluşturduk hem de ekonomide ithalat yarasına merhem olduk. Üretim ve pazar payımızla Türkiye’nin ilk 5’i içine girmeyi başardık.

İhracat noktalarını da her geçen gün artırarak dünya markası olma hedefimize yaklaşıyoruz. Uluslar arası tescilli Tüketici Elektroniği, Küçük Ev Aletleri ve Isıtma-Soğutma Teknolojisi sektörlerinde üretim kapasitemizi yıllık 8 milyon adete yükselterek Türkiye’nin devleri arasına girmeyi başardık. Ürünlerin tasarımları ve testlerini kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz, kalıp ve patentlerimizle çok sayıda ürüne Türk Malı damgası vuruyoruz. Çok sayıda uluslararası sertifika ile de ülke ekonomisine kazandırarak katkı sağlıyoruz.”dediler.

Firma yetkilileri yüzde 100 Türk sermayeli şirketin, ülke çapına yayılmış 15 binin üzerinde farklı noktalarda satışının bulunduğunu ifade ettiler. Can Holding enerji, turizm, elektronik, sağlık ve inşaat alanlarında ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan başarılı çalışmalarla göz dolduruyor.

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