Türkiye'den 4.5 milyar dolarlık hamle

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekil Yardımcısı Tarık Sönmez, son dönemlerde gerileme yaşayan Kazakistan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki 2 yılda yine 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Türk iş adamlarıyla birlikte katıldığı Çimkent'teki Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nun sonuçlarını değerlendiren Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekil Yardımcısı Sönmez, "Şimdi bizim görevimiz gelecek 2 yıl içerisinde 4,5 milyar dolarlık ihracat ve ithalat olmak üzere toplam dış ticaret hedefini tekrar yakalamak ve daha orta vadede bu rakamın üzerine çıkmak." ifadelerini kullandı.