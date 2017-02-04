TÜRKİYE'DEN 4.5 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Türkiye'den 4.5 milyar dolarlık hamle

Kazakistan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 4.5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekil Yardımcısı Tarık Sönmez, son dönemlerde gerileme yaşayan Kazakistan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki 2 yılda yine 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk iş adamlarıyla birlikte katıldığı Çimkent'teki Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nun sonuçlarını değerlendiren Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekil Yardımcısı Sönmez, "Şimdi bizim görevimiz gelecek 2 yıl içerisinde 4,5 milyar dolarlık ihracat ve ithalat olmak üzere toplam dış ticaret hedefini tekrar yakalamak ve daha orta vadede bu rakamın üzerine çıkmak." ifadelerini kullandı.

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