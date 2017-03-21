Türkiye'den AB'ye vize hamlesi

Türkiye, verdiği vizeleri kaldırma sözünü bir türlü tutmayan Avrupa Birliği'ne karşı atağa geçti. 10 yılda ödenen 500 milyon dolarlık vize ücretini geri almak için kolları sıvayan Türkiye, bu sayede özellikle Avrupa pazarına satış yapan ihracatçıların önündeki en büyük engeli kaldıracak. Bu süreçte daha önce bireysel olarak açılan ve kazanılan davaların yerini kitlesel davalar alacak. Sabah gazetesinin haberine göre AB ile ilgili birçok konuda hukuki savaş veren Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı HASAN Fettah, bu kez yanına İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Yurtdışı Türkler Bürosu'nu alarak harekete geçti. Davanın avukatı ise 2009'da TIR şoförü Mehmet Soysal'ın vize davasını kazanan Alman Avukat Dr. Rolf Gutman olacak.

DENEYİMLİ AVUKAT DEVREDE

Türkiye'nin AB hukuku konusunda en yetkin isimlerinden biri olan İKV'nin eski Başkanı ve şimdiki Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Hasan Fettah'la görüştüklerini ve dava açmalarının teorik olarak mümkün olduğunu belirtti. Kabaalioğlu, vize ücretlerinin Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmalara aykırı olarak alındığını belirtti. Fettah ise Rolf Gutman'ın da davayı üstlenmeyi kabul ettiği bilgisini verdi.

PAZARLIK GÜCÜNÜ KIRIYOR

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da, Türk işadamlarının vize nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı. İşadamlarının vize almak için satış yapacakları şirketten onay belgesi getirmelerinin şart koşulduğu bilgisini veren Zeytinoğlu, şöyle devam etti: "Bu durum pazarlık gücümüzü kırıyor. Konu bize gelirse yönetim kurulunda görüşürüz." Fettah, söz konusu davanın Türkiye'deki mahkemelerde açılabileceğini ve kazanılması durumunda, vize paralarının AB ülkelerinin Türkiye'deki gelirlerinden el konularak alınabileceğini, bunun örneklerinin bulunduğunu söyledi. Avukat Rolf Gutman, "Yurtdışına hizmet sunumu için gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanamaz ve Schengen Vize Antlaşması Türkiye ile imzalanan katma protokolün gerisindedir" yönünde karar çıktığını söylemişti. Gutman, "Pasif hizmet alımı" çerçevesinde işadamlarının vizeden muaf olması gerektiğini belirtmişti.

AVRUPA'NIN TUTUMU KESİNLİKLE KEYFİ

Uluslararası Hak Arama Derneği'nin, İKV ile birlikte vize ücretleri konusunda çalışmaya başlamasını değerlendiren eski sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, AB'ye ödenen 500 milyon dolarlık ücretin görünmeyen kalemlerle daha da arttığını söyledi. Vize için harcanan zaman ve ücretlerin de hesaba katılması gerektiğini belirten Akarcalı, "Türkiye'nin AB'nin yaptığı bu tür hukuksuz uygulamalarıyla davalarla mücadele etmesi gerekir. AB'nin Türkiye'den vize alması keyfi bir tutumdur. Sermaye, mal ve işgücünün serbest dolaşımı anlamına gelen AB'de Türkler'in serbest dolaşımına izin verilmemesi hukuksuzdur" dedi.