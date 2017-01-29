Türkiye'den Almanya'ya: Kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 40 subayın Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği girişinde Vali Günay Özdemir ve daire müdürleri tarafından karşılanan Işık, daha sonra makama geçti. Valilik ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işık, 40 subayın Almanya'ya iltica başvuru yaptığının hatırlatılması üzerine, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin terör konusunda çok ciddi mücadele ettiğini anlatan Işık, Almanya'nın FETÖ mensubu olduğu belirtilen askeri iade etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece Yunanistan için değil tüm Avrupa için özellikle söylüyoruz. Terörle işbirliği yılanla çuvala girmektir. Şimdi aynı şey Almanya içinde geçerli. 40 tane göya onlara asker demeye ağzımız varmıyor. Bu 40 kişi iltica başvurusunda bulunmuş. Alman yargısının ve Alman makamlarının bunu çok dikkatli değerlendirmeleri ve kesinlikle iltica başvurularını kabul etmemeleri gerekiyor. Biz de 15 Şubat'ta NATO Savunma Bakanları toplantısında ve arkasından da Münih'te güvenlik konferansında Alman mevkidaşımla özellikle görüşeceğim. Bu kabul edilemez, Türkiye'de darbeye teşebbüs etmiş bir yapının mensubu olduğu iddia edilen kişilerin Almanya tarafından himaye edilmesi, Almanya gibi Türkiye ile kültürel, sosyal, siyasi ilişkileri çok güçlü olan bir ülke için kesinlikle kabul edilemez. Bu çok önemli sonuçlar doğuracak bir durum olur. O açıdan bu noktada tüm dünyaya çağrımız, terörle noktasında Türkiye ile işbirliğini arttırması. Türkiye bu noktada samimi ve çok ciddi bir mücadele veriyor. Yalnız bırakılmamalı. Bugün Türkiye yalnız bırakılırsa, yarın kendilerinin de yanlarında bulunacak ülke kalmayabilir. Almanya'dan beklentimiz bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi ve şuanda Almanya'daki FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması."

'EL BAB'DA SİVİL ENDİŞEMİZ VAR"

Gazetecilerin El Bab'taki DEAŞ hareketliliğini sorması üzerine harekatın planlandığı gibi devam ettiğini söyleyen Işık, "Şu anda El Bab'ta harekat planlandığı gibi devam ediyor. Ama şehir kuşatıldığı için ve artık savaş şehrin içerisinde olmaya başladığı için sivil kaybı endişesi bizim hızımızı durduran bir durum. Biraz hava şartları da tabi kış mevsimindeyiz, yağmur, çamur bir hayli var. Burada hızı kesen en büyük unsur sivil kaybın, minimize edilmesi ya da olmaması için gösterilen gayret. Bu arada DEAŞ'tA de bir hareketlilik var. Bu da yakinen takip ediliyor. Şuanda "çekiliyor" gibi bir ifade belki iddialı bir ifade olur ama El Bab'da DEAŞ'in bir hareketlilik içerisinde olduğunu izliyoruz. Bazı yer değişiklikleri oluyor ama hareket planlandığı gibi devam ediyor" dedi.

YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLER

Yunanistan'ın darbeci askerlere yönelik iade etmeme kararını da eleştiren Bakan Işık, bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye hemen iade etmesi gerektiğini söyleyen Işık,şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın tavrını anlamak mümkün değil. Yunanistan NATO'da bizim müttefikimiz. Her şeyden öncede komşuyuz. İyi komşuluk açısından kendilerinin de terör örgütü olarak saydığı örgütün üyesi teröristi Türkiye'ye iade etmemesinin izahı olamaz. Bugüne kadar da hiç bir teröristi, terör örgütünü mensubunu Türkiye'ye iade etmediler. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bakın artık terör küreselleşmiştir. Terörle mücadele de küresel işbirliği artık olmazsa, olmazdır. Hiç bir ülke "bu terör bana zarar vermez" diye düşünmemelidir. Teröriste müsama eninde sonunda kendisine bedel ödetir. Bu açıdan 8 taNe FETÖ üyesi olduğunu düşündüğümüz kişinin Türkiye'ye iade edilmemesi kabul edilemez. Bu bir siyasi karardır. Yunanistan'ın bu konuyu değerlendirilmesi, yargı kararını yeniden gözden geçirmesi ve terör örgütü üyesi olduğu düşünülen kişilerin Türkiye'ye iadesinin bir an önce sağlanması gerekir."

'İLK MUHARİP UÇAĞIMIZ 2023'TE HAVALANACAK"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını en alt seviyelere indirmek zorunda olduklarını söyledi. 2002'de görevi devir aldıklarında savunma sanayinde yerlilik oranın yüzde 24 olduğunu anlatan Işık, "Bu yüzde 24'ün niteliği çok da düşüktü. Şuanda savunma sanayinde yerlilik oranımız yüzde 60'ı geçti ve nitelikte çok yükseldi. Piyade tüfeğinden, insansız hava aracına, helikopterinden kendi gemisine kadar ihtiyaç duyduğu bir çok silahı kendi imkanlarıyla üreten bir Türkiye var. İlk hedefimiz savunma sanayimizdeki yerlilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkarmak ve buradaki kritik teknolojilere de sahip olmak. Kendi füze sistemimizle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, diğer taraftan kendi fırkateynimizi üretmek için geçen hafta saç kesim törenini yaptık. Öte taraftan da kendimize ait bir Milli Muharip uçağı geliştirmek için de çalışmalara başladık. Bunları yaparken elbette ki uluslararası işbirliği de yapıyoruz. Dün İngiltere ile imzalanan anlaşmayla Milli Muharip uçağının geliştirilmesinde İngiliz firma ile birlikte çalışacağız. Milli muharip uçağının ilk uçuşuyla ilgili hedefimiz 2023 yılı" diye konuştu.

Bakan Işık, Valilik ziyaretlerinin ardından 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün'ü makamında ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği Meriç Nehri kenarındaki restorana geçti.