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TÜRKİYE'DEN GOOGLE'A REKABET SORUŞTURMASI

Türkiye'den Google'a rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Google hakkında Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açtı.

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Rekabet Kurumu'ndan ABD'li dev şirket Google'a soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Google ekonomik büyüklüğünün mobil iletişim sistemi ve mobil uygulama ile hizmetlerinin sunumuna dair davranışlarının, Google'ın orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını belirtti.

ÖN İNCELEMEDE GEREK GÖRÜLMEMİŞTİ

Rekabet Kurumu daha önce yaptığı ön incelemede Google hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar vermiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi bu karar hakkında yürürlüğü durdurma kararı almıştı. 

Kurum, mahkemenin kararının ardından yaptığı ikinci değerlendirmede soruşturma açma kararı verdi.

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