Türkiye'den Hollanda için yaptırım kararı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’nın tutumuna ilişkin Bakanlar Kurulunda alınan kararları açıkladı. Kurtulmuş, Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin, "Yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakımından mümkün değildir." dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ'NİN TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMEYECEK"

"Öncelikli olarak, şu anda izinli olarak yurt dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye'ye dönmesinin yasaklanması, yani Türkiye'ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

"SORUMLUSU TÜRKİYE DEĞİL"

Bu gerilim, bu kriz, bu kaos adına ne derseniz deyin, bizim çıkardığımız bir kriz değildir, bunun sorumlusu Türkiye değildir. Türkiye, bu krizin sorumlusu olmamasına rağmen, bundan sonraki süreçte sorumlu ama kararlı bir şekilde hareket edecek ve Türkiye ile Hollanda halkının karşı karşıya kalmaması için önemli gayret sarf edecektir.

"ÜST DÜZEY RESMİ GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI"

Bundan sonraki süreçte, Hollanda bu yaptıklarını bir şekilde telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin ve planlanmış toplantıların, bakan ve üstündeki toplantıların, üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması, bunların bir müddet tehir edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bugün televizyon kanallarında da gördük, (Hollanda polisinin) maalesef üzerine saldıkları köpeklerle ayağı birkaç yerinden dişlenmiş, parçalanmış, dikiş atılmış, yüzü gözü parçalanmış insanlarımızın hakkının, hukukunun korunması da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarından birisidir. Bu çerçevede açılacak olan bütün davalara da gerekli destekler verilecek, vatandaşlarımızın oradaki hakkı, hukuku korunacak ve hiçbir şekilde zarar görmemeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

Türkiye bundan zarar görmez. Türkiye kendi hakkını, hukukunu, onurunu korur ama bundan en büyük zararı Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin göreceğini ifade etmek isterim. Çünkü ırkçılıktan, faşizmden, göçmen karşıtlığından, insanları kategorilere ayırarak ötekileştirmekten hiç kimseye fayda gelmez. Avrupa'da büyük bir yıkımın sinyalleridir bunlar."

TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki Dostluk Grubu'nun Türkiye kısmının lağvedilmesi, iptal edilmesi konusunda TBMM'ye tavsiye edilmesi yolunda bir karar alınmıştır."

Geçen yıl, 27 Aralık 2016'da diplomatik uçuşlara toptan verilmiş olan yani Hollandalı resmi zevatı Türkiye'ye getirecek olan uçuşlara verilmiş olan izinler, bugün itibarıyla iptal edilmiştir. Bu yanlış anlaşılmasın, Hollandalı vatandaşları ilgilendiren bir husus değildir, resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye hava sahasını kullanacak diplomatlarla ilgili bir kısıtlamadır. Hollanda, bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye, diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir."