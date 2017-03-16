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TÜRKİYE'DEN HOLLANDA'DAKİ SEÇİM İÇİN İLK YORUM

Türkiye'den Hollanda'daki seçim için ilk yorum

Hollanda'daki seçim sonuçlarının ardından Türkiye'den ilk açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden bundan 100 sene önce savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar."

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