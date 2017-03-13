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TÜRKİYE'DEN HOLLANDA'YA YAPTIRIM GELİYOR

Türkiye'den Hollanda'ya yaptırım geliyor

Hollanda ile yaşanan krizin ardından Türkiye'nin yol haritası şekilleniyor.

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Türkiye, Hollanda'nın iki bakana yönelik uyguladığı engellemelerin ardından diplomatik ve siyasi yaptırıma hazırlanıyor.

HOLLANDA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NE 'GELME' DENDİ

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'na sokulmayarak sınırdışı etmesi, yaptırımları gündeme getirdi. Türkiye diplomatik adımların ilkini de dün gece attı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ne, "Bir süre Türkiye'ye gelmemesi" çağrısı yapılırken elçilik ve başkonsolosluk giriş çıkışları da tamamen kapatıldı. Diplomatik olarak verilen bu tepkinin süreceği öğrenildi. Türkiye'nin Hollanda'daki seçimlerin ardından normalleşmenin hızlanmasını beklediği ifade edildi.

İSTİHABARAT KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR

Türkiye'nin özellikle Hollanda ile ciddi bir istihbarat işbirliği olduğu belirtildi. İstihbarat alanında Türkiye tarafının kısıtlamaya gidebileceğine dikkat çekildi. Kaynaklar, Hollanda'nın Adana'da Patriot Bataryası bulunduğuna dikkat çekerken 2013 yılı ekim ayında Başbakan Mark Rutte'nin de buraya bir ziyaret gerçekleştirdiğini, askeri ziyaretlerin de sürdüğüne dikkat çekti. Bu ziyaretlerin bir süre askıya alınması bekleniyor.

HAVA SAHASI ASKERİ UÇAKLARA KAPATILABİLİR

Ayrıca tüm askeri ve VİP uçaklara Türk hava sahasının kapatılması yaptırımının da uygulanabileceği kaynaklar tarafından ifade edildi. Türkiye ile Hollanda arasında sıkı bir ticari işbirliği de bulunuyor. Türkiye'de faaliyet halinde olan 2 bin 564 adet Hollandalı firma bulunuyor.

"EKONOMİK YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Zeybekci, gazetecilerin, "yaşanan diplomatik skandalın ardından bu ülkeye ekonomik yaptırım uygulanmasının söz konusu olup olmadığına" dair soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Milliyet
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