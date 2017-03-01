Türkiye'den İncirlik resti!

Türkiye ve ABD askeri arasında Rakka Operasyonu planları üzerinde çalışmalar belli bir aşamaya gelirken, Türkiye olası YPG'li senaryolara karşı hazırlıklı. İncirlik Üssü kullanım izni, ABD'nin hava operasyonlarına lojistik katkısı düşünüldüğünde Türkiye'nin elinde önemli bir koz olarak bulunuyor. ABD eğer Rakka Operasyonu'nu PKK/PYD/YPG ile yaparsa, İncirlik'i kullanamayacak. Bu durumda da Amerika'nın savaş uçakları kalkamayacak.



RAKKA YPG İLE YAPILAMAZ



Halen Türkiye ve ABD arasında askeri yetkililer arasında planlamaları devam eden Rakka Operasyonu'nda PKK/PYD/YPG'nin yer almaması Türkiye'nin vazgeçilmez bir ön şartı olarak masaya konuldu. Türkiye, Amerikan muhataplarına, operasyonun Suriye'nin yerel Arap ve Kürt unsurlarıyla ve ÖSO desteğiyle yapılması önerisini sundu. Amerikan askeri yetkililer, bu öneriler üzerinde çalışırken, görüşmelerde belli bir noktaya gelindiği belirtiliyor.



İNCİRLİK İZNİ MASADA



Türkiye, Rakka Operasyonu'nun şekline dair olası senaryolar üzerinden gerekli çalışmaları yaptı. Buna göre, Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edilmesi halinde, DEAŞ'la mücadelede edinilen tecrübeler, müttefikler ve koalisyon ile paylaşılarak operasyona destek verilecek. Ancak operasyona PKK/PYD/YPG güçlerinin dahil edilmesi halinde terörist örgütle gerçekleştirilecek bir operasyon Türkiye'den destek bulamayacak. Bu doğrultuda devletin zirvesinde, İncirlik'in Rakka Operasyonu'nda kullanılmasına izin verilmemesi, hava sahasının kapatılması gibi haklı tedbirler üzerinde istişareler yapılıyor.



HAKLI GEREKÇELER VAR



Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesinde yeterli desteği vermediği ve darbe girişiminde kullanılan üsler arasında yer aldığı için kapatılması gündeme gelen İncirlik Hava Üssü, Türkiye'nin verdiği izin doğrultusunda halen NATO faaliyetleri ve DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD ve NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılıyor. Türkiye'nin kendi toprakları üzerindeki bu üssün kullanılması iznini kaldırması önünde bir engel ise bulunmuyor. Askeri kaynaklar, bunun Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu, Türkiye'nin terörist olarak ilan ettiği ve topraklarında meydana gelen terör olaylarında izini tespit ettiği bir gruba yardım eden ülkelere karşı gerekli her türlü tedbiri alma hakkı bulunduğuna dikkat çekiyorlar.