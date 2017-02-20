  • Kurtulmuş'tan şaşırtan sözler: "Hayra alamettir"
  • Türkiye'nin takip ettiği davada şok ifadeler: "Ben darbe yaptım"
  • HSYK 227 hakim ve savcıyı ihraç etti
  • ''Erdoğan'a suikast timi'' hakim karşısında
  • İran'dan Türkiye'ye sert tepki

TÜRKİYE'DEN İRAN'A ÇOK SERT YANIT !

Türkiye'den İran'a çok sert yanıt !

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, İran'ın açıklamaları sonrası çok sert konuştu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına ilişkin, "Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de anlamak da mümkün değildir." ifadesini kullandı.

"İRAN BÖLGESEL POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRSİN"

Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında, İran'ın bölgedeki krizler nedeniyle ülkeye sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmediğini belirterek, bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

"İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri ise, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Müftüoğlu, "İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir." açıklamasını yaptı.

449
-
Canlı yayında büyük şok ! Gelin dolandırıcı çıktıCanlı yayında büyük şok ! Gelin dolandırıcı çıktı
200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler
DEAŞ'ın Reina hücresinde toplu seks planıDEAŞ'ın Reina hücresinde toplu seks planı
Memurlara ''EVET'' , ''HAYIR'' özgürlüğüMemurlara ''EVET'' , ''HAYIR'' özgürlüğü
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''
AK Parti'den kritik ülkücü hamlesiAK Parti'den kritik ülkücü hamlesi
''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS