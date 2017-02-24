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TÜRKİYE'DEN NATO'YA: ARTIK GERİ ÇEKİLİN

Türkiye'den NATO'ya: Artık geri çekilin

Milli Savunma Bakanı Işık, NATO'nun Ege Denizi'nden çekilmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye, yeni yılla birlikte her NATO toplantısında dile getirdiği “Ege misyonunu bitirelim” çağrısını son olarak bir hafta önce Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında yineledi. Türkiye, Ege Denizi'nde yasadışı göçmen geçişlerine karşı oluşturulan NATO misyonunun bitirilmesini istedi.

TÜRKİYE ISRARCI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın dile getirdiği bu talep resmi olarak da NATO dokümanlarına girmiş oldu. Türkiye'nin tüm ısrarına rağmen Almanya ve İngiltere'nin ise buna yanaşmadığı ifade edildi. Ege Misyonu'nun sona ermesiyle birlikte NATO gücü, Ege Denizi'nden çıkacak. Halen NATO misyonunun üstlendiği Kaçak geçişlerle mücadeleyi tek başına yürütmek zorunda kalan Türkiye'nin bu talebinin arkasında, fiili olarak herhangi bir görev yapmayan yabancı askeri gemilerin kara sularında bulunmasını istemediği öğrenildi.

ZAMANLA KADÜK KALDI

Türkiye ve Almanya'nın girişimiyle NATO, mülteci akınıyla mücadele kapsamında Ege Denizi'ne bir görev gücü göndermişti. Bu güç Şubat 2016'dan itibaren Ege sularında görev yürütüyordu. Almanya öncülüğünde Avrupa ile mülteci sorunun çözümünde geri kabul anlaşması dahil çok sayıda tedbirden biri olarak gündeme getirilen NATO Ege misyonu, zamanla “kadük” durumda kaldı. O günden bugüne Ege'den kaçak yollarla Avrupa'ya geçişlerin yüzde 90'lık bölümü Türk Sahil Güvenlik gücü tarafından engellendi. Yunanistan, kaçak geçmeye çalışanların yüzde 7'lik bölümünü engellerken NATO gücü ise sadece yüzde 3 oranında katkı sunabildi. Bu süreçte Avrupa da, hem mülteci sorununun çözümünde hem de Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik taahhütlerinin tamamını yerine getirmedi.

ARTIK GERİ ÇEKİN

Türkiye, NATO gücünün geri çekilmesi konusundaki eğilimini 2016'nın son çeyreğinden itibaren dile getirdi. Türkiye'nin ısraına karşın NATO henüz Ege Denizi'ni terketmeye yanaşmıyor. Özellikle İngiltere ve Almanya'nın bu gücün devamını istedikleri belirtiliyor.

Yeni Şafak
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