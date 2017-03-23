Türkiye'den Norveç'e sert tepki: İadelerini bekliyoruz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, NATO'da görevli 4 Türk subayı ile 1 askeri ataşenin darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvurularının Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edilmesine tepki gösterirken, "Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu FETÖ'cü 5 askerin Türkiye'ye iadesini bekliyoruz. Norveç hükümetine buradan dostça talepte bulunuyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, uçakla geldiği Adıyaman'da, Vali Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat ve Salih Fırat ile Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından karşılandı. Samsat İlçesi'nde bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabrini ziyaret eden Kurtulmuş, bir süre dua ettikten sonra 2 Mart'ta 5.5. büyüklüğünde deprem meydana gelen Samsat'ta, kaymakamlık önündeki Acil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurtulmuş, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan İngiliz Parlamento binası yakınındaki saldırıyı değerlendirdi. Dünyanın teröre karşı topyekun bir olması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti olarak aziz vatandaşlarımız adına, bu karşılaşılan terör saldırısı dolayı ile İngiliz hükümetine, İngiltere halkına, taziyelerimizi, üzüntülerimizi ifade ediyoruz. İngiltere'nin, Londra'nın merkezinde, parlamentonun hemen birkaç adım ötesinde böylesine bir saldırının düzenlenmesi fevkalade düşündürücüdür. Terörün artık sınırı yok. Terörün muhatabı artık şu ülkedir, şu bölgedir, şu şehirdir diye maalesef böyle bir kısıtlaması söz konusu değildir. Terör dünyanın her bölgesinde hareket edebileceğini ortaya çıkarmıştır. Londra'da meydana gelen olay herkesin aklını başına alması ve teröre karşı ortak insanlık cephesi oluşturmasında ne kadar hayati önem taşıdığını bir kere daha teyit etmiştir. Hep beraber terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin; şu örgüt bizim işimize yarar, şu örgüt bizim karşımızdadır, şu falanca örgüt iyidir diye hiçbir şekilde terör örgütleri arasında ayrımcılığa gitmememiz gerektiğini bir kere daha gördük. DEAŞ'ından El Kaidesine kadar, PYD'sinden PKK'sına kadar, dünyada aslında terör örgütlerinin hepsi birdir, hepsi aynı ortak hedefe hizmet etmektedir. O ortak hedef de bellidir; insanlığa karşı saldırıdır. İnsanların huzur ve birlikte yaşamalarına karşıdır."

"GELİN TERÖRE KARŞI MÜCADELE EDELİM"

Türkiye'nin terör örgütlerinin tamamına karşı bir mücadele verdiğini ifade eden Kurtulmuş, teröre karşı birlikte mücadele verilmesi için dünya ülkelerine seslenirken, "Onlarca yılını terörle mücadele vermiş bir olarak, teröre karşı ortak mücadeleyi en iyi bilen ülke biziz. Onun için samimi olarak bütün dünyaya sesleniyoruz; gelin hep beraber terör örgütlerinin hepsine karşı mücadele edelim, istihbarat paylaşımında, sahadaki terör örgütlerinin bu faaliyetlerini sondalandıracak çabaya karşı her türlü çabayı müştereken gerçekleştirelim ve dünya terörden arınmış bir dünya haline gelsin" diye konuştu.

"FETÖ'CÜ 5 ASKERİN TÜRKİYE'YE İADESİNİ BEKLİYORUZ"

NATO'da görevli 4 Türk subayı ile 1 askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvurularının Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edilmesine de tepki gösteren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu kabul edilebilir bir durum değil. Norveç'in göstermiş olduğu bu tavır dostluğa, müttefikliğe sığmaz. Şöyle düşünsünler; Norveç'te bir kısım asker, Norveç hükümetini düşürmeye, büyük sıkıntılar çıkarmak için darbe yapmaya teşebbüsünde bulunsaydı ve onlar kaçıp, gelip Türkiye'ye sığınsalardı, bundan ne kadar rahatsızlık duyacaklarsa biz de o kadar rahatsızız. 15 Temmuz saldırısı açık bir terör saldırısıdır. 15 Temmuz hadisesi, Türkiye'nin yıkılmasına yönelik bir darbe teşebbüsüdür. Bu milletin bir iç savaşa sürüklenmesine yönelik bir teşebbüstür. Zaten bu FETÖ'cü subaylar, siyasi iltica talebinde bulunarak, darbenin bir parçası olduklarını da bir yerde itiraf etmiş oluyorlar. Bu kadar açık bir şekilde "Biz "FETÖ'cüyüz, darbeciyiz" diyen adamlara niye kucak açılıyor? Bu hangi siyasi ahlaka sığar? Bu FETÖ'cü askerler başka ülkelere de sığınabilirler. Bu FETÖ'cü 5 askerin Türkiye'ye iadesini bekliyoruz. Norveç hükümetine buradan dostça talepte bulunuyoruz."